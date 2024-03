Incredibile al Massimino, il Catania si butta via: vittoria al Giugliano

Notte fonda al Massimino per il Catania. Lo stadio senza tifosi, i rossazzurri senza carattere. La sconfitta è la conseguenza più ovvia. Il Giugliano sbanca lo stadio catanese con il risultato di 3-2. Gli uomini di Bertotto rovesciano gli equilibri di una partita che si era messa bene per gli avversari dopo il gol di Cianci segnato al via della gara. Nella ripresa però cambia tutto: due reti di Salvemini, in mezzo quelle segnate da Ciuferri e Bouah, riscrivono la storia della sfida. Tanti gli episodi arbitrali contestati, in particolare dai ragazzi di Zeoli, che sprofondano sempre più in basso, l'apice di una crisi che sembra inarrestabile.

I padroni di casa giocano con il 4-3-1-2. In porta viene preferito Furlan, con Bouah, Monaco, Castellini e Celli a completamento del reparto difensivo; a centrocampo Zammarini, Quaini e Welbeck; Peralta opera alle spalle di Di Carmine e Cianci. Tra gli ospiti Russo estremo difensore, in difesa operano anche Valdesi, Cargnelutti, Caldore e Yabre; in mezzo Romano, Berardocco e Giorgione; davanti Ciuferri, Salvemini e Di Dio.

Il primo tempo si apre subito con il gol del Catania. Trascorso appena un minuto di gioco Cianci approfitta del cross di Zammarini e di testa scaraventa il pallone alle spalle di Russo. Il primo tentativo del Giugliano si registra al 9': Romano prova il tiro dalla distanza, il pallone finisce su Castellini prima di sfiorare l'incrocio dei pali. Pericolo scampato per i rossazzurri che tirano un altro sospiro di sollievo dieci minuti più tardi quando una girata di Salvemini trova la deviazione di Furlan con il pallone che prima tocca la linea di porta, poi sbatte sul palo e infine termina la sua carambola tra le braccia dell'estremo difensore catanese. Al 27' e al 36' le occasioni del Catania con Di Carmine e Cianci conclusesi in un nulla di fatto, stesso esito al 44' per il Giugliano con il tentativo di Giorgione, un tiro dalla distanza finito ampiamente fuori.

La ripresa si apre come il primo tempo ma a ruoli invertiti. Al 47' infatti la formazione ospite riesce ad agganciare il pareggio con Salvemini: Welbeck sbaglia un disimpegno favorendo così la punta gialloblù che va alla conclusione, il pallone finisce in rete passando tra le gambe di Furlan. Al 53' campani ancora pericolosi, questa volta con un destro a giro di Ciuferri neutralizzato dal portiere rossazzurro. Un minuto più tardi Cianci viene trattenuto da un difensore avversario e rimane senza maglia, l'arbitro però lascia proseguire. Intorno al 57' inizia la girandola delle sostituzioni da una parte e dall'altra e poco più tardi, al 69', il Giugliano trova il gol del vantaggio. A siglare il 2-1 ospite è Ciuferri di testa. Subito lo svantaggio il Catania non si abbatte e nel giro di due minuti è già 2-2. A firmare il pareggio dei padroni di casa è Bouah. All'80' il Catania ha una buona occasione con Welbeck che impegna in parata il neo-entrato Baldi, chiamato a sostituire l'infortunato Russo. Il Giugliano risponde con De Sena che prima tenta la conclusione da calcio di punizione ma centra la barriera, poi ci prova di testa ma non inquadra la porta. Quando mancano 5 minuti dalla fine Zammarini finisce a terra all'interno dell'area di rigore avversaria e reclama il calcio di rigore, il direttore di gara però non è dello stesso avviso e ammonisce il giocatore. Il finale di partita è infuocato: all'87' Salvemini porta nuovamente in vantaggio il Giugliano e qualche istante dopo Cicerelli viene espulso per proteste. Catania sotto di un gol e in 10 uomini. Dopo sei minuti di recupero il triplice fischio finale.

CATANIA-GIUGLIANO 2-3 1' Cianci, 47' Salvemini 69' Ciuferri 71' Bouah 86' Salvemini

CATANIA (4-3-1-2): Furlan 3.5; Bouah 6 (85' Rapisarda sv), Monaco 5.5, Castellini 5.5, Celli 6; Zammarini 5.5, Quaini 5, Welbeck 5.5; Peralta 6.5 (62' Cicerelli 4.5); Di Carmine 5.5 (62' Costantino 5.5), Cianci 6.5 (74' Chiarella 5.5). A disp.: Albertoni, Donato, Curado, Ndoj, Rapisarda, Haveri, Ndoj, Chiricò. All.: Zeoli 5

GIUGLIANO (4-3-3): Russo 6 (80' Baldi sv); Valdesi 5.5 (71' Barba 6), Cargnelutti 6, Caldore 5.5, Yabre 5.5 (57' Oyewale 6); Romano 6.5, Berardocco 6 (57' De Rosa 6), Giorgione 6.5; Ciuferri 6.5, Salvemini 7.5, Di Dio 6 (71' De Sena 6). A disp.: Coprean, Boccia, Menna, Gladestony, Scognamiglio, Diop, Oviszach. All.: Bertotto 7

ARBITRO: Stefano Milone (Taurianova)

Assistenti: Andrea Pasqualetto (Aprilia) e Stefania Genoveffa Signorelli (Paola)

Quarto ufficiale: Luigi Pica (Roma 1)

AMMONITI: Salvemini, Zammarini

ESPULSI: Cicerelli all'87' per proteste

NOTE

Angoli: 7-7

Recupero: / -

La partita si gioca a porte chiuse