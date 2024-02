Catania, Grella: "Possiamo lottare per la promozione, importante partita col Rimini"

Conferenza stampa fiume oggi al Massimino. Il vicepresidente e amministratore delegato del Catania, Vincenzo Grella, ha parlato ai microfoni dei giornalisti e alla città prima del match dei rossazzurri con il Rimini, semifinale di ritorno di Coppa Italia Serie C in programma domani alle 20:30 proprio a Catania. Una partita che vale una stagione.

"Si cerca di stare uniti per i propri obbiettivi - ha detto Grella -. Serve grande forza e passione, le riscontro nella nostra città che ha risposto con un sold out. La nostra aspettativa non è mai cambiata: rappresentare una città con orgoglio, coraggio e voglia di fare bene. Nel calcio non va sempre come immagini. Dobbiamo avere la forza di assumerci le nostre responsabilità senza mai nasconderci. Sono felice che il presidente domani sia qua, dobbiamo essere tutti uniti. La città ha una forza e una passione che può travolgere tanti avversari. L’investimento della famiglia Pelligra permette alla squadra di puntare alla promozione, lo ribadisco. Serve individuare un modo per entrare nei play-off con una squadra che per me è molto forte. Il progetto è a lungo termine e possiamo lottare per la promozione".

Le scelte di mercato. "Abbiamo preso delle decisioni, poi strada facendo abbiamo capito che qualche atleta non era adatto al nostro club. Budget iniziale? Lo abbiamo cambiato, non di tanto, e sono stati inseriti dei giocatori che a mio parere hanno un livello superiore e una prospettiva diversa. L’aumento del costo della squadra è stato fatto in accordo con il presidente. Sono contento del lavoro fatto a gennaio ma nonostante ciò sono dispiaciuto per la mancanza di continuità nel rendimento.

La partita con il Rimini. "Preparazione della gara ottimale. Abbiamo fatto di tutto per preparare bene questa partita: è stato fatto pure un mini ritiro. Serviva che i ragazzi stessero insieme, dovevano recuperare dallo sforzo di Taranto. La squadra ha delle qualità, i giocatori stanno cercando di trovarsi gara per gara. Dobbiamo trovare energia positiva, sono fiducioso: faranno una prestazione importante e la vittoria seguirà. Domani sogno una sfida come quella contro la Juve Stabia, non voglio avere minimamente sensazioni negative. Sono consapevole del momento che stiamo vivendo e non c’è un secondo della mia vita in cui non penso a dover dare forza a chi lavora per questa società. Mi auguro che coloro che stanno intorno a me vivano la partita come me altimenti faranno prima a non avvicinarsi.

Mancata conferenza di Lucarelli. "Si tratta di una scelta sua e lui sa che tengo a certi comportamenti ma è consapevole pure del mio pieno appoggio e non lo abbandonerò. Tuttavia serve essere corretti nei confronti di tutti in primis del presidente Pelligra. Lucarelli deve concentrarsi sul lavoro e sul campo sapendo che ha il mio totale appoggio".

Il dialogo con Pelligra. "Voglio sempre trovare la soluzione per ciò che non funziona bene. Al termine della stagione con il presidente faremo delle riflessioni su quello che abbiamo fatto. Mi sento male quando guardo la classifica però tento sempre di avere un taglio positivo in quello che faccio. La mia comunicazione con il presidente è sempre stata trasparente e onesta".

Capitolo Torre del Grifo. "Mancanze e difficoltà per quanto concerne le strutture sono abbastanza note. Per me avere lo stadio di proprietà, lavorare sul Cibalino con vari spazi nel corso della settimana per utilizzare il campo principale, è un grande vantaggio se si entra con lo spirito giusto. Il Massimino ha una magia. Io arrivo abbastanza presto e vado via parecchio tardi la sera. So pure io che avere 10 campi piuttosto che 6 sia meglio però adesso non si può. C'è una situazione legata ai costi e io provo costantemente a far riflettere il presidente sulle spese giuste. L’impianto con le sue difficoltà le conosciamo bene così come siamo consapevoli dei costi. Sono tutte valutazioni che più avanti il presidente dovrà prendere in forte considerazione in quanto il conto alla fine lo paga lui".