Eccellenza: Atletico Catania 1994 pronto per la sfida in casa della Messana 

Partita fondamentale sabato per l’Imesi Atletico Catania 1994, che, nella 4^ giornata di ritorno del campionato di Eccellenza, giocherà in trasferta contro la Messana (inizio ore 14.30). Il tecnico degli etnei Natale Serafino presenta, così, il match del “Marullo” di Messina. “Per la mia esperienza e per quello che in questo momento dice il torneo è la sfida più importante dell’anno, potrà decidere e cambiare il destino dell’una e dell’altra compagine. Affronteremo un avversario che non merita sicuramente la classifica che occupa. La Messana ha giocatori di rilievo per questa categoria come Cannavò, Santino Biondo, Genovese e Fragapane. Ne potrei anche nominare altri. Il loro allenatore non ha di certo bisogno di presentazioni.

La società peloritana ha fatto grandi investimenti per migliore l’organico rispetto al girone di andata. Adesso la Messana, per rosa, guida tecnica e sforzi sostenuti dalla dirigenza, è una formazione che metto nella prima parte della graduatoria. Andare lì e sottovalutare l’avversario sarebbe un grandissimo errore. Bisognerà scendere in campo con la consapevolezza che i nostri rivali faranno di tutto per vincere e venderanno cara la pelle dopo tre sconfitte di fila. Noi, con il nostro coraggio, la determinazione, ma, soprattutto, con autostima e qualità dovremo disputare l'incontro in maniera serena”. Idee chiare e tanta voglia di proseguire la serie di risultati utili per i giallorossoblù, che, dopo i pareggi esterni con Milazzo e Rocca Acquedolcese, hanno battuto Leonfortese e Modica. Arbitrerà il confronto Mauro Tomei di Sapri (assistenti Gabrielbattista Castelletti di Caltanissetta e Salvatore Nigrelli di Barcellona Pozzo Di Gotto).