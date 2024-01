Eccellenza, Atletico Catania 1994 a caccia di punti salvezza contro la Leonfortese 

L’Imesi Atletico Catania 1994 scenderà in campo sabato pomeriggio alle ore 15. Allo stadio “Orazio Raiti” di Biancavilla, dove i giallorossoblù sono costretti ad emigrare per le pessime condizioni del terreno dello "Zia Lisa" di Catania, sarà ospite la Leonfortese. Gara valida per la 2^ giornata di ritorno del campionato di Eccellenza (girone B). Incontro di grande importanza per la squadra etnea, determinata a conquistare un risultato positivo, che le permetterebbe di superare in classifica proprio la Leonfortese e di rilanciarsi nella corsa alla salvezza.

“E’ una partita fondamentale per il proseguo della stagione - ha dichiarato l’allenatore dell’Atletico Catania 1994 Natale Serafino -. Per noi è una finale da disputare per tentare, con tutte le forze, di vincere contro una diretta rivale, che si trova anche lei in una posizione deficitaria. In questo momento non bisogna guardare nessun avversario, dobbiamo soltanto pensare a raggiungere l’obiettivo. E’ fondamentale fare punti e giocare contro tutti allo stesso modo. Bisogna dare l’anima e gettare il cuore oltre l’ostacolo”. Il match sarà arbitrato da Simone Pandini di Bolzano (assistenti Domenico Cono e Alessandro Cottone di Palermo).