Serie C, Cosimo Chiricò vicinissimo al Catania Fc

Un colpo importante per il mercato del Catania è ormai in dirittura d'arrivo. Cosimo Chiricò vestirà il rossazzurro la prossima stagione. Il procuratore dell'estroso attaccante si trova in città per gli ultimi dettagli da concordare con la dirigenza etnea che sta quindi per assicurarsi una pedina fondamentale per il campionato di Serie C.

Il calciatore pugliese, classe 1991, ha vestito negli ultimi anni le maglie di Crotone, Padova, Ascoli e Monza. Le ultime due annate sono state prolifiche: Chiricò è andato in doppia cifra in entrambe le stagioni confermando il proprio potenziale per la categoria.

A Catania una sfida stimolante, la piazza lo attende già con ansia. Un tassello che dovrebbe incastrarsi alla perfezione con il credo tattico di mister Luca Tabbiani e la sua idea di tridente offensivo (anche se sono al vaglio tante variabili, e in questo momento di pre-campionato è normale che sia così)