Verso Catania-Giugliano, Zeoli: "Dobbiamo muovere la classifica"

Partita delicatissima stasera allo stadio Angelo Massimino. Michele Zeoli, allenatore del Catania, ha affidato ai canali ufficiali del club i propri pensieri in vista della sfida al Giugliano, valida per la 34esima giornata del campionato di Serie C, in programma alle 20:45.

"Il Catania si è allenato bene, sappiamo l'importanza di questa partita - ha detto il tecnico -. Abbiamo già buttato alle spalle la sconfitta di Torre del Greco e sappiamo quanto sia importante un risultato positivo contro una squadra che sta facendo bene. Superato l'episodio di nervosismo vissuto a Torre del Greco? Tutto quello che riguarda forme di nervosismo o qualsiasi altro tipo di errori che possono essere anche tecnici vengono risolti nello spogliatoio con franchezza e in modo diretto pensando sempre che tutti possiamo sbagliare. Tutti possono dare il proprio apporto".

Il Giugliano e la partita a porte chiuse. "È una squadra che è ben allenata e spensierata. Ha 49 punti ed è al settimo posto. È una squadra che gioca libera di mente, in scioltezza e con tanto lavoro alla spalle grazie a un grande allenatore. Rispettiamo il Giugliano come tutte le squadre ma noi in questo momento abbiamo bisogno di muovere la classifica e di regalare una gioia ai tifosi. Il calcio in generale ha bisogno della gente, degli spettatori, figuriamoci noi quanto ne abbiamo bisogno al Massimino. Il match a porte chiuse è un motivo in più per regalare una gioia, una soddisfazione, ai nostri tifosi e alla stessa società. Parola chiave? Positività".