Verso Potenza-Catania, i convocati di Tabbiani: rientrano Deli e Rizzo

L'allenatore del Catania Luca Tabbiani ha convocato venticinque calciatori per la sfida al Potenza, in programma oggi con inizio alle ore 14.00 allo stadio “Alfredo Viviani” e valevole per la dodicesima giornata del girone C del campionato Serie C NOW 2023/24. Indisponibili Di Carmine e Livieri, rientrano Deli e Rizzo, quest'ultimo era rimasto fuori dall'elenco dei convocati nelle ultime due partite per motivi disciplinari.



Questi gli atleti a disposizione del tecnico rossazzurro:

1 Bethers?

2 Curado?

3 Maffei?

4 Silvestri

?5 Rapisarda?

6 Zanellato

?7 De Luca

?8 Rocca

?9 Sarao?

11 Mazzotta

?13 Bouah?

16 Quaini

?17 Dubickas

18 Rizzo

19 Deli?

21 Ladinetti?

24 Bo?i??

26 Lorenzini?

27 Castellini?

31 Chiarella

?32 Chiricò?

33 Zammarini

?34 Toscano?

77 Marsura?

95 Albertoni