Calciomercato Catania, ufficiale: Emmausso ceduto al Lecco

La sua nuova avventura in terra lombarda arriva dopo un inizio di stagione tutt'altro che esaltante con la maglia rossazzurra. Sono state 8 in tutto le presenze dell'esterno offensivo in campionato, senza mettere a referto alcuna rete. Cessione a titolo definitivo