Catania: pari contro il Catanzaro nell'ultima gara del 2020

Catania-Catanzaro finisce 1-1. L'ultima sfida del 2020 disputata al "Massimino" vede la squadra di Raffaele protagonista per gran parte del match, i rossazzurri vanno sotto nel primo tempo, difesa poco attenta sull'imbeccata di Corapi per Di Massimo, che al minuto 8 trova la via del gol e il vantaggio per la squadra ospite. I rossazzurri non perdono il pallino del gioco e non si perdono d'animo, ma per trovare il gol del pareggio bisogna attendere i minuti finali del match, quando Raffaele getta nella mischia tutti gli uomini a disposizione, da Piovanello a Pecorino, Reginaldo e Manneh. Proprio l'esterno rossazzurro trova l'imbucata giusta e il modo di trafiggere l'estremo difensore Branduani e regalare la rete del pareggio ai rossazzurri.

TABELLINO CATANIA-CATANZARO 1-1 (Di Massimo 8'; Manneh 86')

Catania (3-4-3): Confente; Tonucci (84′ Reginaldo), Silvestri, Zanchi, Calapai, Dall’Oglio, Welbeck, Pinto (80′ Piovanello), Piccolo (80′ Manneh), Sarao, Biondi (60′ Pecorino).

Catanzaro (3-5-2): Branduani; Martinelli, Fazio, Pinna; Casoli (75′ Riccardi), Verna, Corapi (83′ Risolo), Contessa; Carlini; Di Massimo (83′ Baldassin), Di Piazza (75′ Evacuo).