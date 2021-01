Incontro Pogliese-Tacopina a Palazzo degli Elefanti: "Calcio Catania importante per marketing territoriale"

Tacopina incontra il sindaco di Catania, Salvo Pogliese. La riunione si è tenuta a Palazzo degli Elefanti in presenza dell'entourage dell'avvocato americano, presenti anche l'avvocato Salvo Arena e Sean Largotta, oltre all'assessore allo sport di Catania, Sergio Parisi.

"Il Catania Calcio svolge una funzione fondamentale anche in termini di marketing territoriale - dichiara Pogliese ai microfoni dei giornalisti - con ricadute profonde per la città. Ci siamo confrontati su molteplici tematiche. Coerentemente con un percorso di esternalizzazione di impianti sportivi che abbiamo già avviato, sono 20 gli impianti sportivi già esternalizzati in città, questo determinerà per il comune di Catania un risparmio significativo e determinerà una maggiore efficienza nella gestione"

"Ho sottolineato, e ho trovato grande sensibilità su questo, l'assoluta necessità che questo impianto sportivo (stadio Angelo Massimino ndr.) venga destinato anche a grandi eventi musicali - ha aggiunto in sindaco della città etnea - questa amministrazione ha modificato il piano tariffario, Catania infatti non ospitava grandi concerti dal 2014 perché si applicavano tariffe fuori mercato"

Riguardo agli interventi da effettuare all'interno dello Stadio Massimino, Pogliese precisa: "Ci sono migliorie da apportare all'interno dello stadio Angelo Massimino, dal tabellone elettronico, al manto erboso, ai seggiolini e altri interventi per migliorare la sicurezza dell'impianto"

"Ci siamo confrontati anche nel tentativo, non ancora certo, di ridurre il piano tariffario fino al giugno 2021, noi siamo un comune in dissesto e quindi abbiamo vincoli aggiuntivi rispetto ad altri comuni, ma credo sia una proposta di buon senso all'interno di un contesto drammatico dal punto di vista sanitario, che ha determinato lo svolgimento di partite senza spettatori, con una riduzione anche significativa della raccolta pubblicitaria, ragionevole pensare che si paghino meno imposte, non sarà semplicissimo, ma abbiamo avviato l'iter"

Tacopina ha invece dichiarato: "Non ho mai avuto un'esperienza così straordinaria in termini di istituzioni pubbliche come quella che sto avendo a Catania. Attribuisco inoltre a Pogliese anche delle importanti capacità manageriali"