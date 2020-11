Livorno-Mazzarani, salta il tesseramento: "Fino a gennaio non potrò giocare nemmeno a Catania"

Andrea Mazzarani non sarà un giocatore del Livorno. La Federcalcio, dopo aver valutato positivamente la fideiussione presentata dalla società toscana, non ha concesso il contratto in deroga al calciatore, impedendogli di vestire la maglia amaranto. Il Catania non ha più posti in rosa avendo già 24 tesserati, motivo per cui Mazzarani rimarrà di fatto senza squadra. Almeno fino a gennaio prossimo, quando si aprirà la finestra invernale di calciomercato e il giocatore sarà libero di cercarsi una nuova squadra.

"Sono sinceramente dispiaciuto - ha commentato Mazzarani a LivornoToday -, speravo si trovasse una soluzione perché ormai mi sentivo parte di questa squadra (Livorno ndr.). Adesso non potrò giocare fino a gennaio neppure col Catania e non so neppure con chi potrò allenarmi".

"Cosa succederà a gennaio? Non lo so davvero - dice Mazzarani -, vedremo se ci saranno le condizioni per tornare qui (Livorno ndr.). Mi dispiace, non so cosa altro dire. Ho aspettato tanto e adesso mi trovo in questa situazione".