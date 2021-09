La Meta Catania scalda i motori: ok il test match contro Cosenza

Carmelo Musumeci, subito trascinatore fuori dal campo, ma anche in campo con la sua tripletta nel test match in vista dell'inizio della stagione effettiva ancora ai massimi livelli del calcio a 5

Nuovo anno da vice campioni d'Italia. La Meta Catania del presidente Enrico Musumeci ha vissuto un calciomercato ricco di arrivi e cambiamenti, ma con lo stesso obiettivo: rimanere competiti nella massima serie del futsal. Il roster rossazzurro vede quest'anno alla guida tecnica Ramiro Lopez Diaz.

Nato in Spagna, l'allenatore della Meta può contare ancora sul capitano del gruppo, Carmelo Musumeci, subito trascinatore fuori dal campo, ma anche in campo con la sua tripletta nel test match contro Cosenza. Bellissima prova di forza della Meta Catania Bricocity che contro la compagine militante in Serie A2 ha vinto per 7-2.

Punteggio e vittoria a parte, la Meta Catania Bricocity ha mostrato dei passi in avanti importanti, con una consapevolezza di idee e gioco che lasciano un ottimo sapore in vista dell’inizio della stagione. Velocità, intelligenza e aggressione degli spazi sfruttando soluzioni e movimenti provato e riprovato in allenamento. In grande spolvero il capitano Musumeci sempre leader e lampadina del roster rossazzurro. Passi in avanti in vista dell'inizio della stagione 2021-2022 di calcio a 5.