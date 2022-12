Serie A1 pallanuoto femminile, l'Ekipe Orizzonte torna a vincere

L’Ekipe Orizzonte torna al successo in campionato, battendo 18-8 il Como Nuoto tra le mura amiche della piscina di Nesima (CT). Ieri pomeriggio le catanesi hanno superato le lombarde nel sesto turno di Serie A1 di pallanuoto femminile, ipotecando la vittoria del match già nel primo tempo, conquistato per 6-3. La seconda frazione si è chiusa sul 2-2, mentre la terza è andata alle rossazzurre per 3-1. Ultimo parziale nettamente favorevole alla squadra allenata da Martina Miceli, con il punteggio di 7-2 per le padrone di casa.

Dafne Bettini e Morena Leone sono state le top scorer di giornata con quattro gol ciascuno, mentre Aurora Longo è andata a segno tre volte. Due reti per Gaia Gagliardi ed Alice Williams, una a testa per Bronte Halligan, Giulia Oliva e Giulia Viacava.

Nel quarto tempo esordio in porta per Letizia Scibona, classe 2007 dell’Ekipe Orizzonte.

Al termine del match è stata la numero 12 della squadra catanese a fare il bilancio sul match giocato: “Quella vista in acqua contro il Padova – ha detto Morena Leone – non è stata certamente la squadra che sappiamo di poter essere. Adesso ci sentiamo pronte ad affrontarle nuovamente e siamo convinte di riuscire a dire la nostra. Pensando proprio a quella sfida, pur essendoci stato del rammarico per la sconfitta, siamo consapevoli di quello che possiamo fare e non vediamo l’ora di dimostrarlo. La prossima settimana giocheremo anche in Champions League, stiamo lavorando tanto e ci aspettiamo di fare bene”.

IL TABELLINO DEL MATCH:

EKIPE ORIZZONTE-COMO NUOTO RECOARO 18-8

Parziali: 6-3; 2-2; 3-1; 7-2

EKIPE ORIZZONTE: L. Scibona, B. Halligan 1, G. Oliva 1, G. Viacava 1, V. Gant, D. Bettini 4, V. Palmieri, T. Lombardo, G. Gagliardi 2, A. Williams 2, A. Longo 6, M. Leone 1, G. Condorelli. All. Miceli

COMO NUOTO RECOARO: G. Frassinelli, M. Romano’, M. Fisco, E. Borg 1, A. Giraldo 1, R. Bianchi 2, A. Iannarelli 1, B. Romano’ 3, G. Lanzoni, A. Cassano, A. Radaelli, A. Volpato. All. Pisano

Note: Uscite per limite di falli Giraldo (C) e Radaelli (C) nel terzo tempo e Gant (O) nel quarto tempo. Bettini (O) fallisce un rigore (traversa) nel terzo tempo.