Ternana-Catania, le pagelle: giornata no per Giosa, Golfo ancora bene

Vivace l'esterno siciliano. Bravo a servire un assist al bacio per Di Piazza che spreca malamente la chance del 2-2. Nel secondo tempo la Ternana a valanga, con il finale di 5-1. Difesa poca attenta. Poco filtro a centrocampo. Manneh non punge

Ecco le pagelle di Ternana-Catania. La partita finisce 5-1 per i padroni di casa. In gol vanno Mammarella, Defendi, con la compplicità di Giosa, Paghera, Damian e Vantaggiato. Tra gli uomini di Raffaele va in gol Sarao, rete del momentaneo 2-1 nel primo tempo.

Ternana (4-4-1-1): Iannarilli, Defendi, Boben, Kontek, Mammarella (Frascatore 54'), Partipilo (Peralta 68'), Paghera (Damian 46'), Salzano, Furlan (Suagher 54'), Falletti, Vantaggiato

Catania (3-4-3): Confente 6, Silvestri 5,5, Giosa 4,5 (Pinto 5,5 46'), Tonucci 5,5, Calapai 6, Welbeck 5,5, Dall'Oglio 6, Zanchi s.v (Di Piazza 5 18'), Manneh 5, Sarao 6 (Reginaldo s.v 75'), Golfo 6 (Maldonado s.v 75')

MiglioriToday. Calapai. In una gara dove gli episodi non sorridono, l'esterno offre la consueta prestazione in termini di spinta e apporto offensivo sull'out di destra. Offre alcuni palloni invitanti ai compagni nel primo tempo.

Golfo. Ancora tra i più vivaci lungo il fronte offensivo del campo. Un punto di partenza in vista del prosieguo della stagione.

PeggioriToday. Giosa. Giornata da dimenticare. E non serve aggiungere altro. Sfortunato in occasione del 2-0, con la sua deviazione che spiazza in maniera decisiva Confente. Intervento goffo e a vuoto quello che invece provoca la rete del 3-1. Giornata no.

Manneh. Ancora una prestazione poco convincente dopo quella disputata contro la Juve Stabia. Periodo di appannamento dopo la fiducia conquistata nelle precedenti gare. Abulico.

Di Piazza. Ha il peso di aver mancato una chance importantissima a pocbhi passi da Iannarilli, sul parziale di 2-1. Errore che pesa prepotentemente nel giudizio finale.