Il Catania soffre, ma vince ancora: Raffaele ingrana la terza

Sono tre le vittorie consecutive per il Catania che vince per 1-0 anche sul campo della Virtus Francavilla. Difesa ancora blindata e prestazione superlativa dell'estremo difensore degli etnei, Martinez, bravo a salvare il risultato in più occasioni. Decide un rigore siglato da Sarao