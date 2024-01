Nuove soddisfazioni per il Catania Volley: ben 14 atlete convocate per la selezione territoriale

Inizia nel migliore dei modi il 2024 della Catania Volley Academy: pronte per il secondo appuntamento di selezione territoriale ben 14 atlete rossazzurre, chiamate a partecipare all’incontro del prossimo 7 gennaio alla Di Guardo-Quasimodo di Catania. Ecco i nomi delle convocate: Maria Ludovica Munzone, Martina Vaiana, Eva Caruso, Anna Quagliaporto,Alice Pino,Anna Lombardo, Paola Suma, Michela Aprile, Alice Di Bartolo, Carola Puglisi, Victoria Catania, Luisa Piccione, Marika Castelli e Viola Leva. La splendida notizia si aggiunge a quella che ha chiuso il 2023. Sei rappresentanti del Catania Volley sono state convocate dal Direttore Tecnico delle Nazionali Giovanili Marco Mencarelli per il progetto Club Italia del Sud.

Si tratta di Elisabeth Caruso, Viviana Lo Piccolo, Lorenza Massara, Matilde Napoli, Ginevra Neri, Marta Radicella. A rendere speciale quel momento ci pensò la presenza del presidente di FIPAV Sicilia, Antonio Licandro. Per quel che riguarda la prima squadra, impegnata nel campionato di B1 femminile, il ritorno in campo (e il conseguente debutto nel nuovo anno) avrà luogo sabato 13 gennaio e non sarà un match semplice. Le etnee ospiteranno infatti al PalaAbramo l’Amando Volley, formazione di Santa Teresa di Riva (Messina) che ha gli stessi punti delle catanesi e che condivide il primato del girone E. Sarà un derby tutto da vivere, anche in ottica qualificazione alla Coppa Italia di B1.