Etna patrimonio da valorizzare, un convegno a Sant'Alfio

“Il Cuore dell’Etna” questo il titolo del convegno che si svolgerà sabato 14 ottobre, alle 10 al Mace - museo d’arte contemporanea Etnea (ex macello) in via Vittorio Emanuele 7 a Sant’Alfio.

L’Etna un gigante che domina la nostra isola ancora parzialmente sfruttato dal turismo interno e internazionale.



Un primo passo verso la normalizzazione è arrivato con la creazione del Parco dell’Etna e con l’entrata nella World Heritage List, la lista del Patrimonio dell’Unesco, il riconoscimento che ha senz’altro creato grande pubblicità con un incremento notevole di visitatori provenienti da tutto il mondo, generando flussi economici prima mai visti.Anche il settore pubblico deve dare un segno della presenza: il mantenimento della viabilità, spesso disastrata e con mucchi di rifiuti lungo i margini, il decoro dei centri urbani sono irrinunciabili per il feedback positivo dei viaggiatori. “Fare squadra”, è questa la mission degli amministratori locali. Per i comuni interessati significherebbe tanto, in primis non parcellizzare l’offerta ma presentarsi con un unico prodotto alle manifestazioni e alle fiere del prodotto turistico, un’unica voce a testimonianza delle numerose potenzialità del territorio. Interverranno: il sindaco di Sant'Alfio, Alfio La Spina , Elena Pagana assessore ambiente e territorio, Dario Daidone deputato ARS, Giuseppe Zitelli deputato ARS. Interventi Antonello Piraneo direttore de La Sicilia, gnazio Puglisi Sindaco di Piedimonte e presidente del Gal terre dell’Etna, Alessandro Bonforte ricercatore Ingv, Nuccio Faro guida vulcanologica dell’Etna, Giovanni Lutri vice presidente club per l’Unesco di Acireale, Alfonso Caltagirone ospitality manager azienda vitivinicola Villagrande, Carmelo Nicoloso guida naturalistica e Domenico Ciancio editore de La Sicilia.