Daikon: cos'è, proprietà e benefici

Nella cucina asiatica, da un po' di tempo a questa parte, sta riscuotendo molto successo un ingrediente molto versatile e salutare, il Daikon.

Si tratta di una radice simile alla carota, ma più grande e dal colore bianco candido. Il sapore ricorda quello del ravanello (dolciastro) anche se in chiusura v'è anche qualche nota piccante.

E' molto apprezzato in Giappone per le sue proprietà benefiche e nutrizionali. Eccole nello specifico

1) Azione digestiva - Favorisce la digestione ed è quindi un ottimo accompagnamento per piatti pesanti come quelli grassi o fritti

2) Scioglimento depositi di grasso - Un consumo frequente può aiutare a sciogliere i depositi di grasso in eccesso

3) Si ritiene sia benefico per la salute epatica, antitumorale, antinfiammatoria ed antiossidante, riduce il rischio di malattie croniche

4) Diuretico, drenante e depurativo - E' spesso utilizzato in fitoterapia perchè aiuta ad eliminare le tossine attraverso l'urina e favorisce l'equilibrio idro-salino

5) Ha un basso contenuto calorico ed è ricco di vitamina C, potassio, rame, folati. 100 g apportano solamente 22 calorie e forniscono il 34% di RDA di vitamina C

Il daikon si pulisce con facilità, eliminando e due estremità e la buccia esterna. Si conserva crudo, tagliato a fettine o a strisce, e dura anche più di una settimana in un luogo fresco ed asciutto (ma meglio in frigo). Può essere cotto al vapore, in forno o in friggitrice ad aria.