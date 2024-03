Tiramisù? Gli errori da non commettere quando lo si prepara

Il tiramisù è un dolce che piace praticamente a tutti e che secondo molti è così facile da fare che è difficile poter commettere degli errori.

Nella realtà accade molto spesso di assaggiarne di annacquati, troppo dolci, sodi come una mattonella.

Ecco quindi che gli esperti sono venuti in nostro aiuto indicando 10 errori da evitare.

1. Bisogna effettuare la montatura sia dei tuorli che degli albumi (non montare solo i tuorli)

2. Escludere la panna (Inserire nella ricetta un bianco in meno ed aggiungere un po' di panna - la panna ha una consistenza che resta ferma, l'albume rischia di collassare se non viene montato bene -

3. Non lavorare il mascarpone (il mascarpone deve essere prima mescolato e reso cremoso e poi unito ai tuorli, in questo modo si eliminano eventuali grumi)

4. Mescolare in modo circolare (il momento più critico è quello nel quale si uniscono gli albumi al resto della crema di tuorli, zucchero e mascarpone; non bisogna fare gesti veloci, ma usare spatola morbida ed incorporarli un po' alla volta con movimenti dall'alto verso il basso)

5. Inzuppare troppo (il savoiardo deve essere inzuppato per un massimo di due secondi, se lasciato troppo a lungo nel caffè rischia di diventare inconsistente)

6. Il Pavesino non è il demonio (il risultato che si ha utilizzandoli è più cremoso essendo più sottili)

7. Fare il caffè in extremis (quando è troppo caldo renderà troppo molli i biscotti e rischierà di farli spezzare, per questo motivo va preparato con anticipo per essere completamente freddo)

8. Tè verde, marsala, orzo: tutti questi ingredienti al posto del caffè sono ottimi alleati per la riuscita di un tiramisù diverso

9. Mangiarlo subito (lo si può fare, ma meglio se dopo averlo fatto riposare per almeno tre ore in frigo)

10. Non fare porzioni in più (il tiramisù contiene uova crude e latticini, ragione per la quale deve essere sempre tenuto in frigo e consumato entro due giorni massimo)