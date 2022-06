Farina di teff - Proprietà e benefici

Sconosciuta fino a qualche tempo fa, al giorno d'oggi invece la farina di teff viene proposta come una soluzione alternativa alla farina tradizionale, in primis per la totale assenza di glutine e per un basso indice glicemico (i prodotti realizzati con questa farina sono ideali per celiaci e per coloro che seguono una dieta dimagrante).

La farina si ottiene dall'omonimo cereale 'gluten free' ed è da sempre apprezzato per le sue proprietà nutritive e curative che lo fanno definire come 'il cereale della salute'.

Il teff è un cereale originario dell'Etiopia e dell'Eritrea. Ha un seme minuscolo (è il granello più piccolo al mondo). Al giorno d'oggi è conosciuto e coltivato soprattutto in Africa del Nord.

Teff - Proprietà e benefici

- ha valori nutrizionali tali che lo rendono un prodotto adatto ad integrarsi ad un regime alimentare bilanciato e mirato al controllo e/o alla perdita di peso

- è una alternativa senza glutine che svolge un ruolo fondamentale nella funzione del metabolismo energetico

- sono presenti al suo interno vitamina PP, vitamina B6, vitamina B3 eniacina

- in 100 g di farina di teff troviamo 3,2 g di grassi, 65,2 g di carboidrati, 7,6 g di fibre, 9,4 g di proteine, 342 calorie

- regola l'attività intestinale perchè è composto da un amido resistente che attiva un processo di fermentazione che previene infiammazioni al colon e favorisce l'assorbimento di acqua e sodio

- è una grande fonte di energia in grado di poter sostenere il nostro organismo nei momenti di stanchezza e stress

- ha un basso contenuto glicemico; è quindi consigliato ai diabetici ed a coloro che devono tenere sotto controllo la glicemia

- la alta quantità di calcio fa sì che si tratti di una farina che stimola lo sviluppo delle ossa

- compensa le carenze derivanti dall'anemia grazie all'elevata presenza di ferro

- è altamente saziante; il suo consumo, grazie all'elevata concentrazione di fibre, consente di ridurre con efficacia il senso di appetito