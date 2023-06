Alimentazione: le false credenze da sfatare

Secondo Italian Barometer Obesity Report sono più di 25 milioni le persone che in Italia in questo momento combattono con la bilancia perchè in sovrappeso o obesi.

Questi ultimi, ma anche coloro che stanno attenti a tavola, compiono sempre gli stessi errori perchè credono a 'false credenze' sull'alimentazione.

Alcuni esperti di nutrizione hanno individuato le dieci domande che non vorrebbero più sentirsi porre.

La pasta la sera fa ingrassare - Non è sempre vero, dipende dalle dosi, dalla qualità del prodotto, dalle abitudini settimanali e dalla presenza di altri nutrienti. Ad ogni modo la pasta deve essere a basso indice glicemico e quindi integrale. Deve essere anche al dente perchè la cottura influenza la velocità di assorbimento del carboidrato.

La pasta lunga è migliore per mantenere la linea - Di sicuro ha un indice glicemico più basso rispetto a quella corta, ma come detto prima la maggior parte della differenza la fanno la dose, la frequenza e lo stile di vita generale, sia a tavola che non.

Prendere o perdere tanto peso in un solo giorno - A seconda dello stile di vita e della attività lavorativa che si svolge sono possibili oscillazioni di peso fino ad un massimo di 3 kg al giorno. Esistono meccanismi fisiologici secondo i quali l'organismo regola la quantità di acqua al suo interno per garantire il corretto funzionamento di tutti i sistemi e di tutti gli apparati. Normalmente la pesata è attendibile ogni 30 giorni.

Non si perde peso perchè non si va spesso in bagno - L'organismo non perde proteine, carboidrati o grassi attraverso le feci. La bilancia che cala dopo essere andati in bagno è un effetto di disidratazione e non di dimagrimento.

Come posso fare a perdere peso subito - Esistono diete che fanno perdere anche 5-6 kg a settimana, ma questo peso perso la maggior parte delle volte si riprende altrettanto rapidamente. Per questo motivo l'unica maniera sana di dimagrire è quella di perdere 1-2 kg al mese e modificare il proprio stile di vita riducendo le calorie e facendo attività fisica.

Perchè non si possono bere le bevande alcoliche? - In realtà le bevande alcoliche hanno un alto contenuto calorico (ogni grammo di grasso fornisce 9 calorie, ogni grammo di alcol circa 7). Inoltre le bevande alcoliche non permettono di raggiungere i fabbisogni nutrizionali perchè forniscono le cosidette calorie vuote.

A che cosa fanno bene gli spinaci? - Il ferro presente negli spinaci si assorbe in quantità minore rispetto a quello che è presente nella carne. Se mangiamo 400 g di spinaci al giorno non corriamo alcun tipo di rischio per la salute ma ovviamente non è consigliato assumere la stessa quantità giornaliera di carne (massimo due volte a settimana).

Quali sono i cibi più ricchi di vitamina C - In realtà l'alimento più ricco di questa vitamina è il prezzemolo, ma ovviamente non se ne consumano per esempio 100 g al giorno. La realtà dice che non si devono 'molecolarizzare' gli alimenti ma basta semplicemente mangiare in modo vario ed equilibrato scegliendo cibi poco precessati ed a prevalenza vegetale.

Perchè si deve rinunciare a tutto quello che è buono? - E' una affermazione affrettata, perchè nella realtà se si pensasse in primis a riscoprire il sapore dei cibi 'al naturale' non si ricorrerebbe necessariamente a patatine, merendine, bevande zuccherate, snack dolci e salati. Non bisogna però rinunciare sempre a quello che ci sembra più buono, basta semplicemente pensare che alcuni alimenti che secondo noi hanno un sapore più buono devono essere consumati solamente in certe occasioni ed il mangiarli deve apparire come un regalo

Perchè non si può dimagrire senza rinunce? - Perchè spesso i cibi che ci piacciono di più e che vogliamo consumare sono troppo pieni di grassi, zuccheri e sale. Che se consumati in abbondanza creano dipendenza. L'OMS per esempio raccomanda di non superare i 25 g di zucchero al giorno, in una bevanda zuccherata ce ne sono da 27 a 40 g. E' preferibile quindi seguire una dieta sana e ricca di tanti alimenti, che cambia ad ogni pasto e segue la stagionalità dei prodotti. In questo modo mangiamo prodotti al massimo del loro potenziale nutritivo ed al massimo del loro gusto.