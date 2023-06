Gelato: quanto consumarne e quali i gusti con meno calorie

In estate il gelato è qualcosa al quale difficilmente si riesce a rinunciare. E' chiaro che dal punto di vista alimentare il gelato non è un alimento 'interessante' perchè le proteine che troviamo al suo interno non sono sufficienti a bilanciare la quantità di zuccheri e di grassi che vengono acquisiti.

Per questo motivo è necessaria un'assunzione morigerata sia nelle dosi che nella frequenza del consumo.

Secondo gli esperti, inoltre, non è un pasto leggero da consumare al posto del pranzo. Meglio sempre consumarlo a merenda, scegliendo per esempio una coppetta di gelato artigianale godendosi i propri gusti preferiti.

Ma vediamo gusto per gusto quali sono quelli dove possiamo trovare meno calorie e quelli invece con maggiori calorie (per 100 g di prodotto).

Gusti

Biscotto 278

Nocciola 232

Cioccolato 220

Stracciatella 217

Caffè e Cocco 210

Crema 198

Lampone 170

Fragola, Limone ed Anguria 130

C'è poi da fare una grossa differenza tra gelati e sorbetti. A differenza del gelato il sorbetto contiene solamente acqua e zuccheri e non grassi. Ma anch'esso a livello alimentare non è un prodotto 'consigliato' perchè avendo solamente acqua e zucchero è privo di fibre e proteine e le vitamine che vi sono sopravvivono solo in parte perchè vengono spesso 'eliminate' coi processi di lavorazione con cui vengono estratti i succhi.