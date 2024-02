Preso per il collo e schiaffeggiato in un centro di revisione

Picchiato e insultato al termine di un’operazione di revisione di un mezzo pesante che stava avvenendo in un centro autorizzato della motorizzazione civile. L'aggressione è avvenuta la scorsa settimana a Scordia. La vittima è un tecnico funzionario, preso per il collo e poi schiaffeggiato dal proprietario di un camion in seguito alla bocciatura della verifica del mezzo. Solo l'intervento delle persone presenti nella struttura ha evitato conseguenze peggiori per l'uomo.

Ugl: "Clima di paura"

A denunciare l'accaduto è il sindacato Ugl di Catania che dopo l'episodio, su sollecitazione delle sigle Ugl Autonomie locali e Sadir, si è riunito in assemblea per un confronto sulle misure da prendere per arginare episodi. "Siamo solidali con il nostro collega - dicono Alessandro Catalano, coordinatore provinciale dei dipendenti regionali della Ugl Autonomie locali e rappresentante sindacale aziendale, e Antonio Musumeci esponente del Sadirs - Condanniamo il vile gesto e siamo certi che la giustizia applicherà la legge senza sconti, anche se purtroppo continua a rimanere un clima di paura e insicurezza che deve essere superato".

Un episodio che da il paio con quello di un esaminatore, anche lui minacciato e aggredito, dopo aver bocciato un giovane a un esame per il conseguimento della patente. Momenti di tensione e intimidazioni che vedono protagonisti che si aggiungono alla mole di lavoro da espletare con un organico ridotto all’osso.

Sindacato pronto allo sciopero

"Abbiamo trovato un accordo circa la necessità di un incontro prima con il dirigente responsabile del servizio, Marco Anfuso e poi con il dirigente generale del Dipartimento regionale delle Infrastrutture Salvatore Lizzio, senza escludere pure la richiesta di audizione con il Prefetto. Un’azione che vogliamo attivare nell’immediato – aggiungono i due sindacalisti – coinvolgendo tutte le organizzazioni sindacali che rappresentano i lavoratori della motorizzazione".

"La misura è davvero colma. Chiediamo sin da adesso un’inversione di tendenza per evitare degenerazioni ed altri spiacevoli fatti, a salvaguardia dei lavoratori che devono espletare il loro mandato senza condizionamenti e paure. È chiaro che in assenza di ulteriori disposizioni – concludono Catalano e Musumeci – siamo pronti ad incrociare le braccia fino a quando non saranno poste le indispensabili misure di protezione per i tecnici della motorizzazione civile.”