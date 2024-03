Una Fiat Panda "imbottita" con quattro chili di cocaina: due arresti

Dalla Calabria a Catania con 4 chili di cocaina sigillati all'interno di una Fiat Panda. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di piazza Dante hanno arrestato a San Giovanni Galermo due corrieri della droga calabresi, che stavano per consegnare ben 4 chili di cocaina, il cui valore di mercato su piazza è pari a circa 300 mila euro. Nell'ambito di una specifica indagine antidroga, i militari avevano raccolto alcuni indizi rilevanti sulla possibile consegna dell'ingente carico di stupefacenti, avviando un monitoraggio in via San Giovanni Galermo. Mentre erano appostati nei pressi di uno slargo in via Galermo, nei pressi dell'uscita dell'autostrada, hanno quindi osservato l'arrivo di una utilitaria con a bordo due persone non del luogo. Erano intente a parlare con ben dieci ragazzi in sella a cinque motorini, che avevano accerchiato la Fiat Panda e parlottavano in maniera con atteggiamento guardingo. A quel punto, i carabinieri hanno deciso di intervenire facendo irruzione.

Nessuna via di scampo per i corrieri

I due sospettati, un ragazzo ed una ragazza, sono stati colti di sorpresa, non avendo alcun margine di manovra per tentare la fuga. Dopo l'identificazione della guidatrice 30enne e di un 25enne pregiudicato, si è appurato che entrambi provenivano da Marina di Gioiosa Jonica, in provincia di Reggio Calabria. La donna è scoppiata a piangere dopo le pressanti domande degli investigatori, poiché non sapeva come giustificare in maniera credibile la loro presenza in quel luogo sospetto. L'auto, inoltre, era stata noleggiata da un 58enne loro compaesano e pregiudicato I carabinieri del nucleo operativo hanno così cominciato ad ispezionare la Panda fino a quando, nel vano portabagagli, si sono accorti che nella parte interna del portellone era stato ricavato un ulteriore scomparto, ricavato in un doppiofondo e nascosto da dei pannelli di plastica.

La droga in un vano nascosto del portellone

Sono quindi saltati fuori 3 panetti di cocaina del peso complessivo di quasi 4 chili, posti sotto sequestro. Nel giaccone indossato dal ragazzo, invece, i carabinieri hanno trovato 1.445 euro. in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio. I due giovani sono stati arrestati e condotti presso il carcere catanese di Piazza Lanza dopo la convalida del provvedimento da parte dell'autorità giudiziaria. Nelle ultime due settimane i carabinieri hanno recuperato complessivamente oltre 6 chili di droghe pesanti: 1 chilo di crack, 4,3 kg di cocaina e 900 grammi di hashish, effettuando 2 arresti e una denuncia. Lo scorso 4 marzo, la guardia di finanza ha eseguito un sequestro analogo a San Gregorio, sequestrando altri 4 chili di cocaina.

