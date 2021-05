Racket, Suriano: "Con la sua denuncia Condorelli è esempio: gli sia assegnata Candelora d'oro"

Lo avevano minacciato, gli avevano chiesto soldi e gli avevano fatto trovare financo una bottiglia piena di alcool etilico dinanzi l'azienda. Ma lui non ha mollato e ha denunciato gli emissari del clan Santapaola Ercolano. Si tratta di Giuseppe Condorelli, il re dei torroncini, e titolare dell'omonima e storica azienda che ha sede a Belpasso.

Ha sempre denunciato qualsiasi "avvicinamento" e la recente operazione dei carabinieri ha arrestato gli aguzzini che imponevano il pizzo. L'episodio estorsivo ai danni di Condorelli - e il coraggio della sua denuncia - sono emersi nell'ambito dell'inchiesta "Sotto scacco' della Dda di Catania sfociato nel blitz dei carabinieri del comando provinciale etneo con 40 arresti.

La deputata del gruppo misto Simona Suriano è intervenuta chiedendo un riconoscimento pubblico per Condorelli: "Come emerge dai risvolti delle indagini c’è chi in Sicilia vive e lavora e dice no alla mafia, dice no al racket e dice no alla cappa opprimente dell’omertà e della rassegnazione. Il cavaliere Giuseppe Condorelli, titolare dell’omonima e storica azienda con sede a Belpasso, ha denunciato le richieste estorsive provenienti dal clan Santapaola Ercolano. Le minacce non hanno intimidito Condorelli così come non lo aveva intimidito un biglietto che chiedeva la “messa a posto”: l’imprenditore si è fidato delle forze dell’ordine e dello Stato e le sue denunce hanno permesso agli inquirenti di stringere il cerchio sui responsabili e sui mandanti”.

“Condorelli è il simbolo della Sicilia che vuole cambiare, della Sicilia onesta e libera. E’ un esempio da seguire e da premiare poiché rappresenta l’antimafia dei fatti e non delle parole. Per questo chiedo al sindaco di Catania di pensare a una onoreficenza – a nome di tutta la provincia etnea – per il cavalier Condorelli: la Candelora d’Oro dovrebbe andare a un imprenditore che ha dimostrato coraggio e amore per questa terra”