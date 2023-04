Controlli rafforzati per le festività pasquali: nessuna area pedonale in via Sangiuliano nel prossimo weekend

Ieri mattina si è riunito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Catania, al quale hanno partecipato il questore, i comandanti provinciali dell’Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, il dirigente del compartimento Sicilia Orientale della polizia stradale ed i rappresentanti della città metropolitana, del Comune di Catania, dei vigili del fuoco, dell’Asp, del Sues 118, dell’Ispettorato Ripartimentale Foreste e dell’Anas. Obiettivo dell'incontro: pianificare i servizi di vigilanza e controllo del territorio in occasione delle festività pasquali e dei ponti del 25 aprile e del 1° maggio che, tradizionalmente, fanno registrare un notevole afflusso di persone sia nella località costiere che dell’Etna. Si è deciso di dedicare un’attenzione specifica agli obiettivi sensibili, in particolare alle località turistiche ed ai luoghi di culto in cui si svolgeranno i tradizionali riti religiosi della Settimana Santa.

Le forze dell'ordine intensificheranno i controlli, anche per prevenire furti e rapine. Saranno, inoltre, potenziati i pattugliamenti della rete viaria provinciale, anche in considerazione dell'aumento degli incidenti stradali, allo scopo di prevenire comportamenti scorretti alla guida che, in giornate di traffico particolarmente intenso, mettono a maggior rischio l’incolumità delle persone. In quest’ottica, la polizia stradale assicurerà i propri servizi sulla viabilità principale, in particolare lungo la rete autostradale, mentre la polizia locale concorrerà ai controlli sulla rete ordinaria anche nei paesi della provincia etnea. Massima attenzione anche presso l’aeroporto di Catania, lungo le tratte autostradali dell’A18, dell’A19 e della tangenziale di Catania, presso la stazione ferroviaria ed al porto. Nei luoghi in cui tradizionalmente si concentra il maggior numero di persone – in occasione delle gite fuori porta nelle giornate di pasquetta, del 25 aprile e dell’1 maggio – i vigili del fuoco assicureranno l’attività di prevenzione incendi, con il supporto dell’ispettorato delle foreste, che svolgerà anche dei controlli nel territorio del Parco dell’Etna. Il 118 rafforzerà, infine, i propri servizi di pronto intervento.

Per quanto riguarda la sicurezza urbana in centro storico, il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha preso atto dei risultati ottenuti grazie ai controlli interforze dello scorso weekend. Al termine dei controlli, sono state elevate sanzioni pari a circa 5000 euro, per carenze igienico sanitarie, per apertura di locali oltre l’orario consentito, attività non autorizzata e per occupazione abusiva di suolo pubblico. I servizi straordinari di controllo del territorio nei luoghi della movida, saranno rimodulati in concomitanza delle prossime festività pasquali. In vista del fine settimana dell’8 e 9 aprile, è stata esclusa la chiusura al traffico veicolare della via di Sangiuliano.