Tribunale, i vigili del fuoco fanno luce sulle cause del crollo: le infiltrazioni d'acqua hanno fatto "gonfiare" il solaio

Al termine delle ispezioni presso i locali del palazzo di giustizia, interessato da un crollo negli uffici del Gip posti nella stanza 21 del terzo piano, i vigili del fuoco del comando provinciale etneo hanno diffuso una nota su quanto da loro appurato. "Il cedimento strutturale ha riguardato una porzione di intradosso del solaio di copertura ad intercapedine, per un'ampiezza di circa 6 metri quadri. Il crollo parziale è stato causato dal rigonfiamento per ossidazione dei ferri di armatura dei travetti in opera del solaio stesso. Il materiale da costruzione distaccatosi ha danneggiato l'arredamento all'interno dell'ufficio".

I controlli e le criticità riscontrate

L'episodio è avvenuto in orario notturno e, fortunatamente, non ci sono stati feriti. "Per verificare lo stato di conservazione del restante solaio di copertura - si legge ancora nel rapporto - sono stati eseguiti diffusi controlli visivi e con saggio 'a battitura' sulle restanti parti accessibili dell'intradosso del solaio dell'intero piano e verifiche visive sul sovrastante terrazzo di copertura. Sono state riscontrate diverse e diffuse criticità ed evidenziate parti di solaio e di terrazza ammalorate a causa di pregresse infiltrazioni d'acqua".

Non si escludono nuovi crolli

"Non si può escludere un'evoluzione del diffuso stato di ammaloramento riscontrato in occasione del sopralluogo, anche per la presenza di controsoffittature a pannelli - conclude la nota - che non consentono una completa ispezione visiva delle superfici sottostanti la terrazza di copertura". Per salvaguardare la pubblica incolumità, è stato chiuso l'intero terzo piano. Sono stati informati gli uffici del tribunale, della corte d'Appello, il Comune di Catania e la Prefettura di Catania.