Gianni Vezzosi arrestato in un'operazione antidroga, il legale: "Chiesta la scarcerazione"

Il noto cantante neomelodico Gianni Vezzosi è stato arrestato lo scorso 13 dicembre nell'ambito di una vasta operazione antidroga, eseguita dalla guardia di finanza di Messina su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. Anche in questo caso, come conferma anche l'operazione "Kynara" eseguita dalla questura etnea, si conferma più che solido l'asse Sicilia-Calabria sul fronte dello spaccio di cocaina all'ingrosso. Il nominativo di Vezzosi, ora in carcere ed assistito dall'avvocato Ignazio Danzuso del foro di Catania, figura nell'elenco delle 61 persone coinvolte nelle indagini. Ci sono anche altri tre catanesi: Litterio Gaetano Geraci, Mario Bonaventura e Salvatore Chiarenza, tutti raggiunti da ordinanza di custodia cautelare in carcere.

"Ritengo siano carenti i presupposti per l'applicazione della misura. Anzi, a mio avviso - spiega l'avvocato Danzuso- gli atti in nostro possesso confermerebbero la sua totale estraneità sia al reato satellite dello spaccio che al reato associativo, che gli vengono contestati. Ho avuto modo di sentire il mio assistito, trovandolo sereno, nonostante si trovi ora a Piazza Lanza. Preciso che è incensurato. Nel 2012 era stato coinvolto in un altro procedimento (in quanto accusato di aver organizzato un duro pestaggio nei confronti di un corteggiatore della sua ex compagna, ndr). Ma ha ottenuto l'assoluzione e persino un risarcimento, cosa non comune in ambito giudiaziario. Ci siamo rivolti al tribunale del Riesame chiedendo l'annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere e l'immediata remissione in libertà".