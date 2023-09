La Russa jr e l'indagine per violenza sessuale: trovate "tracce biologiche" sui vestiti della ragazza

"Tracce biologiche maschili" sono state trovate sui campioni repertati alla presunta vittima di Leonardo Apache La Russa, il figlio del presidente del Senato Ignazio, indagato dalla procura di Milano per violenza sessuale per un presunto stupro denunciato da una sua ex compagna di classe che sarebbe avvenuto la notte del 19 maggio scorso, proprio nella casa meneghina dei La Russa. Insieme a lui risulta iscritto nel registro degli indagati anche l'amico Tommaso Gilardoni, che aveva fatto da deejay alla festa in un locale esclusivo del centro di Milano, dove i tre si erano incontrati.

Allo stato attuale, il dato biologico permette di parlare solo di "tracce biologiche maschili" - non è chiaro se saliva, sudore o sperma -, dalle quali bisognerà provare ad estrarre profili di uno o più Dna. A quel punto, se i pm titolari dell'inchiesta, Letizia Mannella e Rosaria Stagnaro, decidessero, si potrebbe procedere con il richiedere il profilo genetico ai due indagati, così da effettuare una comparazione. La traccia trovata, per ora, non indica comunque necessariamente uno stupro, ma potrebbe essere "figlia" di un semplice contatto.

A far avviare l'indagine era stata proprio la vittima, 22 anni, che aveva detto di aver trascorso la serata con l'ex compagno e di essersi poi svegliata nel letto di La Russa jr, che gli avrebbe detto che avevano avuto un rapporto sessuale. Il figlio del presidente del Senato, dal canto suo, ha sempre respinto le accuse.

