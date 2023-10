Lungomare, stanno per essere consegnate le "nuove" piazza Sciascia e piazza Europa

Da diversi mesi il lungomare di Catania è un cantiere aperto. L'amministrazione Trantino sta lavorando su più fronti per ridisegnare il waterfront, dando anche un'accelerata a progetti che erano fermi da oltre vent'anni. Come nel caso della bretella del viale Alcide De Gasperi: è probabile che il primo collegamento (in sola discesa) sarà inaugurato prima di Natale. Domani mattina,alle ore 10, sarà la volta di piazza Sciascia. Un nuovo spazio verde, sorto su un terreno che un decennio fa era un parcheggio abusivo e realizzato ex novo grazie ai fondi del Pon Metro 2014/2020, con un appalto a base d'asta di 574 mila euro.

Anche piazza Europa è quasi pronta

"Come nel caso di altre piazze interessate da recenti lavori di restyling - spiega l'assessore allo Sport e alle Politiche Comunitarie, Sergio Parisi - sono state installate colonnine per la ricarica di bici elettriche, pannelli fotovoltaici su panchine 'intelligenti' ed attrezzature sportive di base per permettere ai cittadini di allenarsi all'aria aperta". Tra una decina di giorni, potrebbe essere consegnata anche la "rinnovata" piazza Europa. "La parte più difficile di questo progetto - continua Parisi - è stata la ricostruzione della fontana, eseguita in collaborazione con la Sovrintendenza ai Beni Culturali ricreando le lamine in acciaio, un tempo presenti. E' stato inoltre ripristinato l'impianto idrico ed elettrico, con fari a led. Anche qui sono state installate panchine smart ed attrezzature sportive".

Telecamere contro i vandali

Ma come tutelare gli spazi pubblici, dall'azione distruttiva dei vandali? I lettori più attenti ricorderanno le incursioni notturne da parte di decine di motorini nella "vecchia" piazza Europa, ed i tanti posti di blocco che le forze dell'ordine erano costrette ad attuare per ribadire in maniera forte la presenza dello Stato in un territorio che sprofondava nel degrado. "La migliore azione preventiva sarà la vigilanza attiva da parte degli stessi cittadini - aggiunge Sergio Parisi - ma sono state installate anche qui delle telecamere di sorveglianza, collegate con la centrale operativa comunale che potrà far scattare gli interventi ed identificare i trasgressori".

Piazza Nettuno, ancora ritardi

Brutte notizie, invece, per piazza Nettuno. "La ditta calabrese che ha operato in questi mesi - spiega ancora l'assessore comunale - non ha più inviato sul posto i propri operai. Nelle scorse settimane si era nuovamente visto qualcuno sul cantiere e proprio per questo abbiamo temporeggiato, ma è molto probabile che si andrà incontro ad un provvedimento di revoca. Un vero peccato, poiché le opere effettuate non erano di cattiva fattura. Mancano solo alcuni dettagli per poter consegnare la piazza alla cittadinanza, come il tappetino anti-trauma e l'illuminazione. Sarà quindi necessario effettuare una valutazione dei costi per le opere rimanenti, con la speranza di riuscire ad agire in deroga, senza un nuovo appalto".

Il "nodo" viale Alcide De Gasperi

Ci sono poi il "nodo" viale Alcide De Gasperi e la pista ciclabile. Nel primo caso, è già stata effettuata la posa dell'asfalto, il tracciamento della segnaletica orizzontale sulla bretella in discesa dal viale Ulisse e si sta procedendo con l'aggiunta del guard rail. Mancano dei "pezzi speciali" ma, assicura Parisi, "dovremmo farcela entro dicembre".

La pista ciclabile arriverà fino ad Aci Castello

La pista ciclabile, realizzata dalla vecchia amministrazione Bianco, richiederà probabilmente un po' di tempo in più per essere riconsegnata, aggiungendo il prolungamento da piazza Mancini Battaglia fino all’incrocio con via Villini a Mare. E' già stata effettuata la scarificazione dell'asfalto nel tratto compreso tra piazza Sciascia e piazza Nettuno, con la posa di un nuovo strato che però dovrà "asciugare" bene prima di poter essere a sua volta ricoperto da una apposita resina blu. "Sarà sicuramente una pista migliore della precedente - assicura Parisi - e contiamo anche di installare, verosimilmente in piazza Nettuno - un ulteriore spazio per la ricarica di mezzi leggeri elettrici". Il percorso, una volta ultimato, sarà così lungo 3,7 chilometri con una doppia corsia protetta da cordoli, che condurrà i ciclisti fino all’istituto comprensivo Giovanni Parini, posto al confine con Aci Castello.