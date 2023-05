Ad alcune ore di distanza dagli eventi sismici di questa mattina, l'Etna sembra avviarsi verso un ulteriore incremento dell'attività vulcanica, che potrebbe dare origine, a breve, ad una nuova eruzione. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania, con un nuovo bollettino, rende noto che "dalle analisi delle immagini della telecamera termica di Bronte, si osserva a partire dalle ore 15 circa di questo pomeriggio un' attività esplosiva al cratere Bocca Nuova". Al momento non si segnala emissione di cenere, ma dalla città e dai paesi etnei della costa, è a tratti visibile una lunga nube di fumo biancastro. Il modello previsionale AshMalta indica una possibile dispersione dei materiali vulcanici in direzione est, verso Acirealle-Giarre. Non diminuisce il tremore vulcanico, la cui ampiezza continua a subire un incremento su valori alti.

Sciame sismico in area sommitale

"La sorgente - rende noto sempre l'Ingv, osservatorio etneo - risulta localizzata tra il cratere Bocca Nuova e il cratere di Sud Est ad una profondità di circa 2,5 chilometri sul livello del mare. Si registra la presenza di tremore infrasonico a partire dalle ore 15 circa". Dalle ore 14 e 44 è in corso uno sciame sismico nell'area sommitale del vulcano. L'evento più energetico, con magnitudo 1.9, è stato registrato alle 15 in punto in località Monte Frimento Supino. Un evento analogo, con magnitudo 1.7, si è registrato 9 minuti prima. A partire dalle 14 e 45, infine, si registrano variazioni clinometriche alle stazioni sommitali di Punta Lucia e Pizzi Deneri.

Allerta rossa della Protezione Civile

La Protezione Civile della Regione Siciliana ha fatto scattare l' "allerta rossa" sull'Etna per "l'altissima probabilità di accadimento imminente o in corso di fontane di lava". Il capo del dipartimento, Salvo Cocina, ha inviato i "Comuni ad attivare i Centri operativi comunale, le proprie strutture e il volontariato nonché le misure previste nel Piano di Protezione civile".