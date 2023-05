Una nuova scossa di terremoto, di modesta entità, ha interessato il fianco orientale dell'Etna, in territorio di Milo. Il sisma, che segue altri quattro eventi analoghi verificatisi in un arco temporale di sei ore, è stato localizzato dall'Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Catania a 6 chilometri dal centro abitato, con ipocentro relativamente superficiale, posto a 5 chilometri di profondità sotto la crosta terrestre.

"La sismicità di questa mattina - spiega Marco Neri, primo ricercatore Ingv di Catania e vice commissario alla ricostruzione delle zone colpite dal Sisma di Santo Stefano del 26 dicembre 2018 - è stata molto superficiale, praticamente al livello del mare, ed ha interessato le faglie del basso versante orientale ad est di Santa Venerina. Il sisma con magnitudo 2.0 dele 9 e 09 ha avuto epicentro in Valle del Bove ed è più profondo (5.1 km). Si tratta quindi di faglie diverse - continua - che però potrebbero essere indotte a muoversi dalla risalita del magma nel condotto centrale del vulcano, come fa supporre la ripresa di emissioni di cenere dal Cratere di Sud-Est dei giorni scorsi. Tuttavia - conlcude Neri - è pur vero che le faglie del versante orientale etneo si possono muovere anche indipendentemente dall'attività vulcanica, rientrando tra quelle strutture tettoniche che deformano il fianco orientale dell'apparato, facendolo muovere lentamente verso est, in direzione del bacino ionico".