Stupro di gruppo alla villa Bellini, l'associazione Thamaia: "Venga tutelata la privacy della ragazza"

"Ancora una volta il nostro territorio è stato sconvolto dall'ennesimo episodio di violenza su una giovane donna. Lo stupro è un'aberrante forma di violenza esercitata sulle donne per affermare il potere maschile. Potere che sottende la volontà di dominare le donne, i loro corpi che diventano meri oggetti". Queste le parole rilasciate a Cataniatoday di Anna Agosta, presidente dell'associazione Thamaia, sulla violenza sessuale consumata ai danni di una tredicenne lo scorso 30 gennaio nei giardinetti della villa Bellini e per cui sono stati fermati dai carabinieri sette egiziani.

"Questo evidenzia - continua - come sosteniamo da sempre, la matrice culturale del fenomeno. Come esperte ed attiviste, impegnate per contrastare ogni forma di violenza sulle donne chiediamo che questa volta venga tutelata la privacy della ragazza per evitare una vittimizzazione secondaria che comporterebbe per lei un ulteriore trauma".

Leone (Pd): "Stanche di questo stillicidio quotidiano"

“Siamo stanche di un quotidiano stillicidio di violenze. Stanche di femminicidi, stupri e molestie. La terribile vicenda di Villa Bellini non è un caso isolato. E' l'ennesimo caso, cambiano i contorni, ma la questione non cambia. La vittima è sempre una donna". Lo dichiara la segretaria provinciale del Pd etneo Maria Grazia Leone.

"Viviamo in una regione - aggiunge - che detiene il triste il primato dei reati previsti dal codice rosso, una regione in cui una donna rischia ogni giorno dentro e fuori le mura domestiche. Vogliamo sicurezza, ma non possiamo delegare alle forze dell’ordine la soluzione di un problema profondo di tipo culturale e sociale. Vogliamo essere libere di vivere