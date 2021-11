Cosa fare a Catania, gli eventi del week-end: Mostra Banksy&Warhol, Jurassic Expo, Magma Festival

1. Jurassic Expo in tour - Per la prima volta in Sicilia, uno straordinario viaggio nel mondo dei dinosauri con Jurassic Expo in Tour, un ritorno fantastico alla preistoria, con uno spettacolare allestimento che riproduce lo scenario giurassico con giganteschi dinosauri interattivi, a Catania dal 12 al 28 novembre. Jurassic Expo in Tour si trova in area, centro commerciale Katanè.

2. Luci e ombre al Monastero: le visite guidate serali - Venerdì 19 novembre 2021 ritorna l’appuntamento con le visite guidate serali al Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena, un’opportunità per conoscere e scoprire in notturna il gioiello del Tardo Barocco siciliano.

3. Spettacolo 'La zia di Carlo' - n'esilarante messa in scena di un grande classico della commedia brillante borghese della Belle Epoque, firmato Brandon Thomas, nel riadattamento di Matteo Favara che ne firma anche la regia.

4. Spettacolo 'Due per caso' - Il Teatro Zig Zag di via Canfora 69 prosegue dal 20 novembre al 12 dicembre, sempre sabato alle 18.00 e domenica mattina alle 11.00 con un altro spassosissimo appuntamento dedicato a bambini e ragazzi di tutte le età. Letizia Catarraso ha trasformato una divertente farsa di A.Curcio in uno spettacolo clownesco, imperdibile per le sue trovate comiche e trasformistiche.

5. I colori dell'Etna: Serra Buffa e il rifugio di Monte Crisimo - Questa domenica Sharing Sicily vi propone un trekking nel cuore dell'Etna, partendo dalla cerrita di serra Buffa, attraverseremo un antico bosco, a quota 1360 m slm, per apprezzarne i profumi e i caldi colori autunnali.

6. “Decadenze” di MezzARIA al Teatro Stabile - Debutterà in prima nazionale, sabato 20 novembre alle ore 21.00 nella Sala Futura del Teatro Stabile di Catania, “Decadenze” di Steven Berkoff, diretto da Giovanni Arezzo e prodotto da MezzARIA Teatro. Lo spettacolo, che vedrà protagonisti gli attori Francesco Bernava e Alice Sgroi, è stato premiato nell’ambito del premio Catania Premia Catania assegnato dallo Stabile.

7. Presentazione del libro 'L'uomo è un mendicante che crede di essere un re' di Totò Cuffaro - Caterina Mendolia Pirandello presenta sabato 20 novembre 2021 a partire dalle ore 18.00 in Via Vittorio Emanuele II, 56 'L'uomo è un mendicante che crede di essere un re' di Totò Cuffaro. Conversazione con l'autore. Modera Guglielmo Troina, intervengono Eleonora Gazziano e Sabrina Renna.

8. Spettacolo 'Matrimonio nta la civita' - Domenica 21 novembre 2021 a partire dalle ore 17.00 appuntamento al Teatro Ambasciatori con lo spettacolo 'Matrimonio nta la civita'. Commedia in due atti di Nino Martoglio. Regia di Antonella Saeli.

9. Spettacolo 'Dissonorata – Un delitto d’onore in Calabria' - Lo spettacolo Dissonorata – Un delitto d’onore in Calabria di e con Saverio La Ruina da quasi quindici anni stimola proprio questa riflessione. La pièce, prodotta da Scena Verticale, sarà finalmente anche a Catania al Piccolo Teatro della Città, venerdì 19 e sabato 20 novembre (ore 21).

10. Barocco al chiaro di luna - Un appassionante racconto di resilienza, attraverso il cuore e le arterie del centro storico, alla splendida luce della luna piena.

11. Spettacolo 'Siciliano per caso?' - Sabato 20 e domenica 21 novembre 2021 a partire dalle ore 21.00 appuntamento al Teatro Metropolitan di Catania con lo spettacolo 'Siciliano per caso?' interpretato da Gianfranco Jannuzzo.

12. Presentazione del libro "La felicità contromano" - Venerdì 19 novembre 2021 alle ore 19.30 appuntamento alla Legatoria Prampolini con la presentazione del libro di Sofia Muscato dal titolo 'La felicità contromano'.

13. Presentazione del libro 'I fantasmi di Librino' - Sabato 20 Novembre, alle ore 18:00, Angelo Spanò presenterà I FANTASMI DI LIBRINO, introdotto da Antonino Maria Pastore. Appuntamento alla Libreria Pescebanana sita in Via Umberto I 199 a Catania.

14. Mostra 'Banksy&Warhol' al Palazzo della Cultura - La mostra, curata da Sabina de Gregori e Giuseppe Stagnitta al Palazzo della Cultura di Catania dal 20 Novembre 2021 al 2 Giugno 2022 e promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania, documenta il percorso innovativo e rivoluzionario di due grandi artisti che hanno cambiato il modo di vivere l’arte degli ultimi 50 anni: Warhol e Banksy.

15. Magma - International Short Film Festival - Mostra di cinema breve, che ha resistito all’edizione da remoto realizzata durante la pandemia e, finalmente, torna al Margherita Multisala di Acireale per un’edizione da ricordare, dal 15 al 20 novembre 2021.