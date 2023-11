Etna e dintorni, Pop Up Market, mostre e teatro: cosa fare a Catania nel weekend

Ultimo weekend di novembre (lo sanno bene gli amanti del Black Friday) quello che sta per arrivare. Ritorna alla Vecchia Dogana l'appuntamento con uno dei mercatini artigianali più famosi, ossia il Pop Up Market.

Da non perdere gli appuntamenti a teatro con Filippo Giardina ed al Metropolitan con la band 'Dire Straits Legacy'. Continuano le mostre 'Tex' e 'Mirò', così come le visite guidate serali al Monastero dei Benedettini.

Tutto pronto anche per gli amanti dell'Etna, che potranno scegliere tra l'approdo alla Faggeta della Timparossa o quello alla Grotta dei Lamponi.

Dopo le date in Brasile e Stati Uniti, Francia, Spagna e Norvegia, i DSL 'Dire Straits Legacy' arrivano a Napoli, al Teatro Augusteo, il 22 novembre 2023, per dare il via alle date italiane del 4U Tour che proseguirà il 24 a Catania al Teatro Metropolitan, il 25 a Palermo al Teatro Golden il 28 a Bari al Teatroteam, il 30 a Roma all'Auditorium Parco della Musica (data sold out), il 1° dicembre a Torino al Teatro Colosseo, il 2 al Teatro di Varese, il 4 al 'Teatro Nazionale CheBanca!' di Milano per concludersi il 7 a Cagliari all’Auditorium del Conservatorio.

Spregiudicato, dissacrante e cinico, Filippo Giardina è ormai indiscutibilmente uno dei nomi di spicco della stand up comedy italiana. Fautore di una satira libera e autentica, che affonda le radici nella tradizione letteraria e che si scaglia contro l’ipocrisia e la retorica, Giardina nei suoi spettacoli racconta le contraddizioni della società con il sarcasmo e la sagacia che lo contraddistinguono. Dopo l’incredibile successo di Dieci con cui ha collezionato un sold out dopo l’altro in club e teatri lungo tutto lo Stivale, il comico e autore romano porta in giro non solo in Italia ma anche in Europa Cabaret, il suo undicesimo monologo satirico che si può riassumere in un’unica parola: controcultura.

Da venerdì 17 novembre a domenica 26 novembre 2023 appuntamento al Teatro ABC di Catania con lo spettacolo dal titolo 'Il marito invisibile' interpretato da Maria Amelia Monti e Marina Massironi. Scritto e diretto da Edoardo Erba. Per acquistare i biglietti online clicca sul seguente link.

Evento per bambini dai 3 ai 99 anni. Colazione a tema medievale con: Gioco di ruolo cavaliere e dama, Torneo dei cavalieri per la mano della dama, Disegni da colorare. Sabato 25 Novembre ore 10. Gravina di Catania. Evento Gratuito, gradita la prenotazione.

Una passeggiata nel cuore del centro storico di Catania alla scoperta di storie di fantasmi e altri misteri. A cura di Maria Grazia Attanasi guida turistica con la narrazione del giornalista e scrittore Gian Luca Marino specializzato in itinerari misteriosi, in collaborazione con l’associazione Panorama Sicilia. Otto tipologie di fantasmi, case e luoghi infestati, episodi e testimonianze al limite dell’incredibile. Catania è una città misteriosa che riserva molte sorprese per gli amanti del genere.

Sicilia Gaia organizza un trekking dedicato ad uno dei percorsi etnei autunnali piu' affascinanti: la faggeta di Timparossa. Accompagnati dalla nostra guida ambientale Federescursionismo, esperto geologo Rosario Calcagno, ci immergeremo tra i colori d'autunno. Partendo da Piano Provenzana seguiremo la strada per Monte Nero. Incontreremo lave bottoniere e lave di periodi diversi come quelle del 2002 ad Ovest e quelle del 1911ad est. Proseguendo poi il sentiero tra Monte Nero e Monte Ponte di Ferro costeggeremo la bellissima faggeta di TIMPAROSSA, fino a giungere al grazioso rifugio omonimo immerso in un incantevole scenario tra pini e faggi.

Il primo amore non si scorda mai: Pop Up Market torna a Catania e sceglie Nü Doganæ (già Vecchia Dogana), ovvero quel luogo dove debuttò, oramai 12 anni fa. Il "non mercatino", che da quasi tre lustri colora la Sicilia e la promuove all'estero, saluta così il mese di novembre e dà il via ad un grande progetto di rigenerazione urbana dedicato ad una location speciale nel cuore di tutti i catanesi: il palazzo della Vecchia Dogana. Così da venerdì 24 a domenica 26 novembre , più di 42 stand ed un esercito (buono) di creativi, vintage seller, dj e market addicted colorerà – e darà quindi una nuova luce – all'area teatro e alla gallery della struttura ottocentesca che allaccia il porto al cuore della città, per far vivere un weekend dai toni e dalle coordinate internazionali.

Venerdì 24 novembre 2023 Officine Culturali propone una serata alla scoperta della centenaria storia del gioiello del Tardo Barocco siciliano al Monastero dei Benedettini di Catania e della Collezione Libertini al Museo di Archeologia dell’Università di Catania. Avvolti da una suggestiva atmosfera serale, il Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena e il Museo di Archeologia di Catania accoglieranno visitatori e visitatrici per una serie di percorsi guidati serali che li coinvolgeranno in un’imperdibile serata all’insegna della storia e della scoperta.

Il nuovo appuntamento con “Il piccolo chiassoso, spassoso club di Officine Culturali” è per domenica 26 novembre 2023 alle ore 10:30 all’Orto Botanico di Catania con il laboratorio “Festa dell’albero: vietato non abbracciare gli alberi”. I bambini e le bambine che parteciperanno al laboratorio a cura di Officine Culturali vivranno una festosa avventura tra i rigogliosi viali del giardino scientifico dell’Università di Catania per scoprire quali specie naturali vi sono custodite e quali materiali naturali vengono scelti dagli uccelli per costruire i nidi.

La guida naturalistica Antonino Di Grazia propone un interessante trekking lungo il versante nord dell’Etna, per ammirare lo scenario primaverile dei boschi con le nuove gemme e le sempre affascinanti distese laviche, per giungere infine ad una delle più importanti e conosciute grotte a scorrimento lavico a sviluppo orizzontale, ovvero la Grotta dei Lamponi. Da Piano Provenzana ( m. 1810 s.l.m. ) si salirà lungo la pista che conduce alle quote sommitali, per poi abbandonarla puntando in direzione del Rifugio Timparossa.

Dopo grande successo di pubblico e critica delle repliche del debutto assoluto nel mese di ottobre, torna a grande richiesta al Piccolo Teatro della Città di Catania lo spettacolo Il giardino dei ciliegi diretto dal regista catanese Nicola Alberto Orofino e prodotto all’interno del progetto Cechov sviluppato in collaborazione con l’Associazione Città Teatro.

Non tutto quello che è stato fatto durante il fascismo è fascista. La condanna del Regime ha spesso finito per colpire indiscriminatamente gran parte della produzione artistica di quegli anni. Dal Deco al Razionalismo, Catania conserva diversi monumenti, alcuni importanti, altri meno; ma utili a comprendere “in che modo” nella nostra città quella vicenda si sviluppò. Un itinerario per conoscere meglio una della pagine più controverse della storia dei nostri padri quando si parlava della "GRANDE CATANIA". Onde e Lapilli in collaborazione con l'Associazione Regionale Guide Sicilia. A cura di Ivan Nicosia.

Il 24 Novembre è in arrivo il 7°Brewing a New Sicily, l'evento del Mosaik dedicato al mondo delle birre e dei birrai artigianali siciliani. Da sempre un'occasione speciale che riunisce la Sicilia da costa a costa per fare il punto della situazione sul movimento e brindare insieme al percorso e ai successi di tante interessanti realtà che dal 2015, data del 1° Brewing a New Sicily ad oggi, sono nate o hanno contribuito a rendere sempre più dinamica e stimolante la scena birraria siciliana.

Catania ospita la mostra dedicate al grande maestro catalano. Dal 20 gennaio al 7 luglio 2024 presso la sede del Palazzo della Cultura sarà possibile visitare “Miró – La gioia del colore” a cura di Achille Bonito Oliva uno dei maggiori critici d’arte in collaborazione con MaïthéVallès - Bled e Vincenzo Sanfo. La produzione della mostra a cura di Navigare Srl in collaborazione con Diffusione Cultura con il patrocinio dell’Assemblea Regione Siciliana, Regione Siciliana, Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, del Comune di Catania – Direzione Cultura e dell’Ambasciata di Spagna.

Tex in mostra a Catania, un’esposizione artistica per celebrare i 75 anni dell’eroe italiano. Disegni, copertine, tavole originali, opere uniche in mostra dal 4 ottobre al 2 dicembre al GAM – Galleria d’Arte Moderna di Catania. La mostra “TEX in mostra a Catania” sarà un’esposizione artistica molto pregiata dove appassionati e non solo, potranno visionare disegni, copertine e tavole originali. Realizzata grazie alla collezione privata del curatore Matteo Belfiore, prevedrà una selezione di opere uniche, che raccontano la storia e l’evoluzione del fumetto e del personaggio di Tex.