Cosa fare a Catania, gli eventi del week-end: Mostra 'Io ricamo sogni, 'Il sigillo spezzato' al Monastero, 'Sadismo di coppia' al Teatro ABC

1. Mostra-Evento dello stilista Marco Strano “Io ricamo i sogni” - “Io ricamo i sogni”, l’ultima collezione wedding couture e alta moda dello stilista Marco Strano, un elogio all’artigianalità raffinata senza tempo e senza dimensione, che sarà in mostra domenica 27 febbraio, per tutto il giorno, a partire dalle ore 10.30 dando vita ad un vernissage dal mattino fino al tramonto, in questo straordinario spazio nel cuore della città, riconsegnato alla fruizione dei catanesi, convento di Gesuiti nel Settecento, Regio Deposito Stalloni a partire dal 1884, oggi luogo di conservazione, mantenimento e miglioramento dell’importante patrimonio genetico del Cavallo Puro Sangue Orientale e non solo.

2. Il sigillo spezzato - Il mistery game del Monastero dei Benedettini - Venerdì 25 febbraio 2022 alle 20:30 e alle 21:30 ritorna al Monastero dei Benedettini di Catania “Il sigillo spezzato”, il puzzle game che vedrà i partecipanti protagonisti di un misterioso gioco tra le centenarie architetture del complesso monastico.

3. Spettacolo 'Sadismo di coppia' al Teatro ABC - Plinio Milazzo, Francesca Agate e Francesco Bernava sono i protagonisti di “Sadismo di coppia”, nuovo appuntamento del cartellone del contemporaneo al teatro “Angelo Musco” di Catania. Lo spettacolo, che torna in scena sabato 26 (alle 21) e domenica 27 febbraio (alle 18) dopo i tre sold out registrati nel 2018, è scritto e diretto da Francesco Maria Attardi.

4. Spettacolo 'Lupo' allo Zo Centro Culture Contemporanee - Sabato 26 febbraio, alle ore 21 e domenica 27 febbraio, alle ore 18.30, quarto appuntamento del 2022 per AltreScene, la rassegna di arti sceniche contemporanee di Z? Centro culture contemporanee di Catania, diretto da Sergio Zinna. In prima nazionale, torna in scena “Lupo”, scritto da Carmelo Vassallo, nella singolare messinscena di Savi Manna, regista ed unico interprete, che dona così nuova vita allo spettacolo che nel 2007, brillante esempio di nuova drammaturgia siciliana, lo vedeva in scena co-protagonista al fianco del compianto Vassallo. La musica dal vivo è affidata al contrabbassista Andrea Marino e al sassofonista Davide Peri.

5. Spettacolo 'Una parente di troppo' - Lo spettacolo gira attorno a situazioni, gag e battute divertenti ed evidenzia l’avidità dell’essere umano disposto a tutto pur di far crescere il proprio conto in banca, anche a fare “comunella” per uccidere una parente di troppo. Ogni volta, però, che i “parenti serpenti” escogitano un piano per l’omicidio, accade qualcosa che li costringe a passare a un piano “B” e un piano “C”.

6. Parimpampum LIVE alla Caverna del Mastro Birraio - Il carnival cartoon party 2022 è alla Caverna del Mastro Birraio. Vi aspettiamo numerosissimi il 25 febbraio con vestiti di carnevale a tema cartoni animati per il concerto dei Parimpampum.

7. Monte Sona, rifugio di monte Manfrè - Grotta Lunga - Trekking naturalistico alla scoperta di un sentiero rilassante, immersi nella natura incontaminata, saliremo sul fronte lavico del 1983.

8. Catania gotica - In questo tour inedito si parlerà di leggende e di fatti delittuosi che hanno interessato la città di Catania, dai martiri cristiani, alle vittime dei terremoti e delle guerre, dagli uxoricidi ai condannati a morte, da Peppa la cannonera alla pietra del malconsiglio a serial killer.

9. Catania alchemica esoterica - In questo originalissimo percorso sarete accompagnati dalla guida ideatrice del tour. Il percorso sarà tutto esterno e si svilupperà tra monumenti e palazzi, dove si scopriranno misteri e leggende nella Catania notturna.

10. Spettacolo 'Cappuccetto Rosso – Indagini nel bosco' - Ese Cappuccetto Rosso non fosse una semplice bambina che va a trovare la nonna ma una piccola detective? Domenica 27 febbraio alle ore 17.30 al Piccolo Teatro della Città, per la Stagione Ragazzi del Teatro della Città, va in scena la fiaba musicale Cappuccetto Rosso – Indagini nel bosco (info allo 095.530153) in cui Cappuccetto è una giovanissima aspirante detective.

11. Mostra 'Diritti Umani' - Appuntamento dal 13 febbraio al 3 marzo 2022 alla Beniamin Art Gallery di via Giacinto Pulvirenti n°8 a Catania con la mostra dal titolo 'Diritti Umani' a cura di Antonio Gaeta e da un'idea di Ivan Pietro Maravigna. La mostra sarà visitabile, nel rispetto delle norme vigenti anti covid, tutti i giorni dalle 18,00 alle ore 20,30. Giorno di chiusura lunedì.

12. Mostra 'Agata on the road - In viaggio con Agata' - Agatha on the road / In viaggio con Agata è una mostra diffusa, un percorso che dall’archeologia approda all’arte contemporanea e che si snoda tra le sedi dell’Università di Catania (Palazzo centrale dell’Università e Palazzo Sangiuliano) e la GAM-Galleria d’Arte Moderna di Catania.

13. Mostra 'Sicily in decay' - La mostra fotografica "Sicily in Decay" a cura di Carlo Arancio, rivelerà, attraverso una serie di scatti, architetture siciliane e di pregio in decadenza o a rischio oblio, giustapposte nella cornice di due palazzi storici catanesi, palazzo Biscari nella sede Isola Catania e palazzo Scammacca.

14. Mostra 'Aspetta e spera' - Personale di Tiziana La Piana - La mostra è intitolata “Aspetta e Spera” ed è il frutto di un anno di lavoro su 9 opere con le quali l’artista ci racconta lo smarrimento della città durante il lockdown, nei suoi vari momenti di vita quotidiana, con un linguaggio liquido e irreale che bene appartiene a quell’immaginario distaccato strettamente connesso al digitale. Figure ferme, come congelate, che ci raccontano la sospensione dell’attesa.

15. Mostra 'Banksy&Warhol' al Palazzo della Cultura - La mostra, curata da Sabina de Gregori e Giuseppe Stagnitta al Palazzo della Cultura di Catania dal 20 Novembre 2021 al 2 Giugno 2022 e promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania, documenta il percorso innovativo e rivoluzionario di due grandi artisti che hanno cambiato il modo di vivere l’arte degli ultimi 50 anni: Warhol e Banksy.