A Zafferana torna l'Ottobrata: al via la 43esima edizione

Inizia il conto alla rovescia per la 43esima edizione dell’Ottobrata di Zafferana Etnea, la manifestazione gastronomica e artigianale più importante del Sud Italia che torna di nuovo protagonista con un programma unico ed esclusivo.

A promuoverla come sempre l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Salvatore Russo, con il suo vice nonché assessore al Turismo, Sport e Spettacolo, Salvo Coco, con la collaborazione della Proloco e del comitato organizzatore dell’Ottobrata diretto dal presidente, Andrea Barbagallo. La rinomata manifestazione, che dal 2019 è stata catalogata, dalla Regione Siciliana, tra i più grandi eventi dell’Isola, costituisce un momento importante per il rilancio dell’economia locale che spazia in tutti i settori produttivi primari e secondari. Un evento incredibilmente atteso, che nel 2022 ha visto la presenza di oltre 150 mila visitatori e che, anche quest’anno si riconfermerà come una delle manifestazioni enogastronomiche più importanti d’Italia.

Il viaggio itinerante lungo tutto il circuito permette al visitatore di gustare i rinomati prodotti tipici dell’Etna che da sempre sono i protagonisti delle sagre domenicali: dall’uva al miele, dalle mele ai funghi e per finire il vino e le castagne. Cinque domeniche di festa con programma variegato all’insegna delle tradizioni, della cultura, della musica, del cabaret e soprattutto del buon gusto che, anche quest’anno, vede sposarsi i sapori forti dei piatti di una volta con la delicatezza e la raffinatezza dei panini e dei piatti gourmet.

Domani alle 12,00 il taglio inaugurale del nastro e il via alla kermesse che quest’anno ha coinvolto oltre 300 espositori nelle varie aree dislocate nei luoghi più significativi del paese, dominato dall’incantevole panorama dell’Etna. Saranno presenti il primo cittadino di Zafferana Etnea, l’amministrazione comunale e diverse autorità istituzionali.

“L’ottobrata – dichiara il sindaco Salvatore Russo – è una manifestazione gastronomica di grande rilievo per lo sviluppo economico, sociale, culturale e turistico del nostro territorio, ma anche una speciale occasione per mostrare ai nostri “ospiti”, provenienti da ogni parte della Sicilia e d’Italia e dall’estero, le bellezze architettoniche, naturalistiche e i prodotti tipici locali di Zafferana. E poi come ogni anno siamo felici di poter dare un’importante vetrina ai nostri espositori e valorizzare i prodotti locali che rappresentano una vera ricchezza per la nostra cittadina”.

La Piazza Belvedere ospiterà come di consueto gli stand dedicati ai dolci; Piazza della Regione i prodotti promozionali, lungo via Roma si troverà l’artigianato, mentre l’area gastronomica sarà collocata all’ex campo sportivo di via Rocca d’Api. Piazza Cardinale Pappalardo infine accoglierà il padiglione di Donna Peppina Banqueting che preparerà il piatto del giorno con i vini dell’azienda agricola Puglisi e il palco dove si esibiranno live band e artisti tra cui Sasà Salvaggio, domani alle 17,30, Claudio Lauretta, giorno 8 e Massimo Bagnato il 15. E poi la sera musica a partire dalle 21 con i Blue Sound per l’apertura, l’8 Opera Prima, il 15 Giada un po', il 29 Lorelai Band e infine il 29 Cover Up.

“Siamo pronti per ripartire con grande entusiasmo – ha commentato il vice sindaco Salvo Coco - grazie anche alla collaborazione del comitato organizzatore dell’Ottobrata, la Pro Loco, gli espositori e le tante realtà associative del territorio che si sono messe a lavoro per realizzare la kermesse nel migliore modo possibile, Siamo alle porte dell’inaugurazione e già sono arrivate tantissime le prenotazioni giunte ai nostri B&B e strutture ricettive che dimostrano quanto questa manifestazione sia diventata oramai un appuntamento immancabile nella nostra agenda e attesa da migliaia di visitatori e turisti. Grande attenzione è stata riservata anche agli spettacoli con il ritorno delle “domeniche del sorriso” in piazza Cardinale Pappalardo che arricchiranno le nostre domeniche pomeriggio con alcuni dei più rinomati e apprezzati cabarettisti siciliani e poi la sera si continuerà con la musica. Stesso copione anche nell’area food”.

Anche l’edizione 2023 avrà a disposizione 5 domeniche, la prima festeggerà l’uva, il 9 le mele, il 16 il miele, il 23 i funghi e gran finale il 30 con le castagne e il vino. Nella grande area food oltre al tradizionale panino, ci saranno i prodotti tipici zafferanesi come miele, funghi, pere, mele, nelle svariate qualità di "cola", "gelato cola", "delizioso bianco rosso"; la valorizzazione dei prodotti tipici e a marchio di tutela (Doc, Dop, o inseriti nelle banche dati dei prodotti agroalimentari tradizionali regionali) e alla promozione del cibo e dei piatti tipici della cucina tradizionale.

Uno spazio sarà, ovviamente, riservato alla preparazione e somministrazione di pasti per celiaci. Un vero e proprio trionfo di sapori e maestranze artigianali. La vasta scelta sarà arricchita da un intenso programma di intrattenimento adatto a tutte le generazioni. Ma non è finita qui, sarà allestita anche un’area dedicata ai più piccoli con tanti giochi, il tutto accompagnato da spettacoli itineranti per le vie della città con gli acrobati del circo ramingo.

Tornano in scena sul palco dell’ex campo sportivo alcuni dei più bravi professionisti della risata: Giuseppe Castiglia l’1 ottobre, Carmelo Caccamo e la sua Signora Santina, il 15, e Toti e Totino il 29 per il gran finale. Non solo cabaret, ma spazio anche alla musica con i Papaveri e Papere il 22. Sarà come sempre una manifestazione green, nel pieno rispetto dell’ambiente. Dal punto di visto logistico saranno previste 7 aree parcheggio e un servizio bus navetta anche per i diversamente abili.

Novità di questa edizioni i convegni che faranno da cornice alla manifestazione: domenica 22 ore 11 sala consiliare palazzo di città si terrà un seminario dal titolo “Apicoltura e miele: la dolce filiera” a cura dell’associazione provinciale apicoltori catanesi e della Società Cooperativa Apicoltori Etnei, in collaborazione con Asp di Catania Dipartimento di prevenzione Veterinaria. Domenica 29 sempre ore 11 sala consiliare palazzo di città si parlerà di “Prospettiva Etna: sostanza attiva e ragion d’essere” con la partecipazione di Giorgio Fogliani, Matteo Gallello e Salvo Ognibene. Incontro Dibattito con degustazione guidata di vini dell’Etna.

Il programma dell'ottobrata