Assicurazioni: come difendersi dalle frodi

Le assicurazioni sono degli strumenti fondamentali che ci possono tutelare in occasioni di particolari evenienze.

Un’assicurazione è un contratto tramite il quale l’assicuratore previo il pagamento di un premio si obbliga a rivalere l’assicurato, il tutto entro i limiti stabiliti.

Le entità dei danni causati da sinistri, o da eventi eccezionali verranno totalmente coperti dall’assicurazione.

Ognuno di noi almeno una volta nella vita avrà la necessità quindi di sottoscrivere una polizza assicurativa, banalmente quest’ultima è obbligatoria quando si compra un’auto o una moto.

Sul mercato sono disponibili molte possibilità di scelta, tuttavia bisogna prestare attenzione in fase di scelta, purtroppo infatti i casi di truffe stanno aumentando in maniera considerevole negli ultimi anni.

Scopriamo quindi come potersi tutelare ed evitare spiacevoli inconvenienti quando scegliamo una polizza assicurativa.

Truffe assicurative: le caratteristiche

L’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni o IVASS ha sottolineato come i siti fraudolenti bloccati nel 2020 sono aumentati a 241 contro i 168 del 2019 e i 50 del 2017.

Ma queste truffe come avvengono?

I truffatori realizzano dei siti internet dove pubblicizzano la finta polizza, questi siti però non risultano essere professionali, sono infatti scarni e privi di tutta una serie di informazioni necessarie e obbligatorie per legge.

Spesso utilizzano nomi, loghi e altri elementi distintivi di compagnie famose, molto note al grande pubblico.

Le modalità di contatto sono tipicamente un numero di cellulare, abbinato ad un sistema di messaggistica veloce, come Whats'app o Telegram, un indirizzo mail fornito da provider gratuiti e tipicamente numeri di telefono (spesso non in funzione)

Nella home page vengono richiesti i dati sensibili del consumatore, vi chiederanno quindi nome, cognome, numeri di telefono e data di nascita, nonché i dati del veicolo che si intende assicurare.

Una volta che il cliente avrà fornito i propri dati verrà contattato dal truffatore, il quale proporrà un servizio assicurativo ad un prezzo più basso rispetto al mercato.

Se il cliente dovesse accettare allora gli verranno forniti gli estremi per il pagamento e tutta una serie di documentazioni chiaramente false.

Ed ecco che la truffa è compiuta, quando il cliente si accorgerà di non avere un’assicurazione attiva sarà troppo tardi, poiché il pagamento effettuato spesso su carte prepagate non è tracciabile impedendo quindi il riconoscimento del truffatore.

Abbiamo visto quindi le caratteristiche principali di questi siti contraffatti, ma nel concreto come difendersi da queste truffe?

Assicurazioni: come difendersi dalle truffe

Il primo passo è quello di evitare siti che sembrano sospetti, con moduli di contatto che utilizzano messaggistica istantanea e che usano indirizzi mail offerti da provider gratuiti, in secondo luogo assicurarsi che i mezzi di pagamento siano su circuiti protetti e controllati e non guardare esclusivamente il prezzo.

Il metodo migliore è tuttavia quello di affidarsi a centri certificati e a professionisti qualificati che offrono prodotti legali e reali tutele degli interessi del consumatore.

