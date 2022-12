Contanti e contenti: gestire monete e banconote in modo efficiente e automatizzato

Oggi la tecnologia ha portato comode novità nella nostra vita di tutti i giorni. Basti pensare al pagamento contactless, che permette di utilizzare bancomat e carte di credito in modo rapido e senza necessità di doversi ricordare il pin a tutti i costi.

Eppure, nonostante l’utilizzo di carte e Pos sia ormai ampiamente sdoganato per gli acquisti di tutti i giorni, il denaro contante rimane la modalità di pagamento ancora più diffusa al mondo.

E se da un lato, questo dà al consumatore esattamente la percezione di quanto stia spendendo, dall’altro può creare diversi problemi di sicurezza per chi il denaro lo riceve e si trova a doverne gestire grandi quantità.

Ne sanno qualcosa le attività commerciali, la ristorazione, le aziende agroalimentari e i piccoli e grandi supermercati che, ogni giorno, devono maneggiare grandi quantità di monete e banconote con tutti i rischi che ne derivano: dai più comuni errori nel dare il resto al cliente, alla possibilità di incappare in denaro falso, fino alla più pericolosa eventualità di subire rapine.

Casse automatiche: l’efficienza al servizio dei commercianti

Un sistema di gestione del denaro contante più efficiente e in grado di eliminare tutte queste criticità sarebbe, dunque, la soluzione ideale per tutti i commercianti. Per questo, un prodotto consigliato, a tal riguardo, è la cassa automatica.

Oggi, in commercio esistono modelli tecnologici di ultima generazione, progettati proprio per rendere più efficiente l’attività di cassa e per ottimizzare tempi e organizzazione in fase di pagamento merce.

Cashlogy: perché scegliere una cassa automatica tecnologicamente avanzata

La società Libra Cash Service Srl, leader nella Sicilia Orientale nella fornitura di attrezzature ad alto contenuto tecnologico, Hardware e Software, ha nella sua gamma di prodotti Cashlogy, una cassa automatica ideale per tutte le realtà commerciali del territorio.

Il team di Libra Cash Service, sempre professionale e competente, ci ha spiegato 5 ottimi motivi per dotarsi di una cassa automatica di ultima generazione Cashlogy.

1- Dimensioni

Cashlogy è perfetta per qualsiasi attività commerciale. Può essere, infatti, utilizzata sia dai piccoli negozi a cui può bastarne anche una sola, che dalla grande distribuzione, che ne necessità in quantità per smaltire grandi flussi di clientela.

2- Sicurezza

Cashlogy rileva velocemente la presenza di denaro falso e, inoltre, grazie alla sua struttura in alluminio e alla possibilità di ancoraggio, rappresenta un ottimo deterrente contro i furti.

3- Versatilità user-friendly

Cashlogy, grazie alla sua affidabilità e facilità di utilizzo, può tornare utile sia lato cassiere che lato cliente, adattandosi perfettamente alle esigenze delle più diverse realtà commerciali.

4- Efficienza

Cashlogy non solo rende il servizio al cliente più efficace, ma grazie alla diminuzione degli errori, riduce le perdite, aumentando i profitti.

5- Connessione

Grazie al collegamento con il software della cassa, Cashlogy permette di ottimizzare i tempi sia nella fase di vendita che al momento della chiusura a fine serata. Inoltre, grazie all’app dedicata, l’esercente può controllare da remoto eventuali tentativi di manomissione.

Insomma, i vantaggi per un’attività commerciale sono innegabili, sia in termini di efficienza che di ottimizzazione dei tempi, nonché di gestione più flessibile dei turni di lavoro. Performance, queste, che si ripercuotono, ovviamente, in positivo sulla soddisfazione non solo del commerciante, ma anche del cliente finale, che può approfittare di un servizio più rapido ed efficace nel momento del pagamento.

Libra Cash Service: una esigenza, una soluzione

Cashlogy è il prodotto sicuramente più apprezzato di Libra Cash Service, non solo per l’alto contenuto tecnologico, ma perché può venire utilizzato in qualunque ambito merceologico. Gli altri prodotti di punta forniti da Libra Cash Service del resto non certo meno apprezzati, ma pur essendo altrettanto tecnologici, sono però più settoriali: i software gestionali per la ristorazione sono più adatti per attività come pizzerie, ristoranti, delivery e fast food, mentre le bilance elettroniche sono perfette per alimentari e piccoli e grandi supermercati.

Non da meno, i registratori di cassa telematici sono apprezzati da attività commerciali quali farmacie, tabacchi, negozi di abbigliamento, bar. Invece, le etichettatrici e le confezionatrici potranno essere acquistate maggiormente da aziende casearie e ortofrutticole, o ancora, da cooperative agricole e aziende di macellazione carni. Insomma, per ogni esigenza, Libra Cash Service offre una soluzione.

Tutte queste realtà, in ogni caso, potranno sempre trovare nel personale giovane e altamente specializzato di Libra Cash Service, il supporto necessario in fase d’acquisto, per comprendere quale sia la soluzione più adatta al proprio business, e un’assistenza esperta e accurata per qualunque necessità post-vendita.