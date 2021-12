Dolci di Natale: non solo panettone e pandoro

Ritorna il Natale e con lui tutte le golosità legate a questo particolare momento gioioso dell’anno. Panettone, pandoro e torrone sono i primi a venire alla mente, ma noi italiani siamo particolarmente fortunati poiché per le feste tornano anche tutte le prelibatezze delle tradizioni regionali, che forse non tutti conoscono. Andiamo a scoprirne tre, in questo viaggio attraverso le dolcezze natalizie della nostra penisola.

Struffoli, Mécoulin e Spongata

Gli struffoli sono dolci tipici della tradizione napoletana: palline di pasta di circa un centimetro di diametro, fritte nell'olio o nello strutto e avvolte in miele caldo, decorate infine a freddo con pezzetti di cedro e altra frutta candita, pezzetti di zucchero e confettini colorati.

Il mécoulin è un dolce natalizio tipico della Valle d’Aosta ha origini antichissime. Burro, farina, panna, zucchero, uova, latte, uvetta, lievito, scorza di limone e rhum vengono impastati nella forma di una pagnotta, che viene spennellata con un po' di miele diluito in acqua prima di essere infornata.

La spongata, o spungata, è un dolce tipico del periodo natalizio diffuso nelle zone delle province dell'appennino tra l'Emilia Romagna e la Liguria. È una torta riempita con miele, pangrattato e amaretti, frutta secca, canditi, uvetta e spezie e ricoperta da un secondo strato di sfoglia.

