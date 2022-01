Etna Nord Bike Race, a giugno la prima Granfondo sul versante Nord del vulcano

La mountain-bike tornerà, dopo diversi anni, a smuovere la terra che da Linguaglossa porta a Piano Provenzana. Il 19 giugno si svolgerà, infatti, la Granfondo Etna Nord Bike Race. 50 km – 1750 m. dsl+ e un GPM a 1820 metri. “Dopo la cronoscalata del 2020, organizzata sempre dalla ASD Etna Spirit e sotto egidia Libertas, adesso è arrivato il momento della prima Granfondo – dichiara il presidente Vincenzo Cassaniti -. Le aspettative dell’organizzazione, che si spenderá per dare il massimo in termini di sicurezza e assistenza ai partecipanti, sono quelle di far trascorre una giornata indimenticabile agli appassionati delle “ruote grasse” e far apprezzare la peculiarità del nostro territorio. L’organizzazione dell’evento é coadiuvata da altre associazioni, sportive e non, che puntano alla promozione turistica e sportiva del territorio. Questa prima edizione farà parte del calendario Regionale della FCI”.

Etna Nord Bike Race nasce come un evento sportivo, che punta a promuovere la voglia di gareggiare in Mountain Bike all’interno di un contesto di biodiversità unico come il versante Nord dell’Etna. La manifestazione prenderà il via dalla cittadina di Linguaglossa, polo turistico per la stagione invernale e estiva di Etna Nord. Il percorso di gara sarà unico nel suo genere: nei primi km di gara si attraverseranno i Vigneti dell’Etna, dopo i concorrenti si ritroveranno in sentieri che alternano tratti di sottobosco di querce a tratti di antiche colate laviche. Risalendo il fianco del Vulcano, si arriverà al GMP posto a 1820 metri, nella stazione turistica di Piano Provenzana. Un single track e tratti in discesa, all’interno della Pineta Ragabo di Etna Nord, condurrá i bikers fino al territorio di Linguaglossa.