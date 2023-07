Nuoto Catania sul tetto del mondo all’Habawaba U13 Plus 2023

E’ tempo di vittorie in casa Nuoto Catania. I giovani etnei si sono aggiudicati il torneo HabaWaba U13 Plus 2023 di pallanuoto, battendo il Salerno 21-9. Si tratta della prima volta sul podio per una squadra catanese al torneo disputato a Lignano Sabbiadoro. I ragazzi guidati dagli allenatori Gianluca Sudano e Eugenio Russo hanno dimostrato tenacia, talento e grande unione, portando, così, in alto i colori rossazzurri e il nome della città di Catania. Grande emozione nelle parole del presidente della società Mario Torrisi: “Sono strafelice e orgoglioso di essere il presidente di questi splendidi ragazzi, che rappresentano il futuro della pallanuoto catanese. Al di là del grande risultato, gesti tecnici di ottimo livello, tenuta fisica straordinaria e la giusta mentalità. Complimenti e bravissimi tutti”.

Nei due anni appena trascorsi il club ha puntato moltissimo sulla crescita e sullo sviluppo del vivaio, come tiene a sottolineare la responsabile Giusi Malato: “Siamo molto felici di questo risultato, per la prima volta una squadra siciliana arriva sul gradino più alto del podio dell’Habawaba U13 Plus. Grande merito va dato agli allenatori, ai pallanotisti e ai genitori, che hanno sopportato e supportato gli allenamenti in vista di questo impegno, che costituisce per la categoria il più importante in assoluto. Sono emozionatissima, ho seguito la partita sul web e devo dire che sono stati grandiosi! Grazie alla società Triscelon Etna Sport, che ha permesso al suo atleta Flavio Signorelli di partecipare con la nostra compagine”.