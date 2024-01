In 400 al via della "Run 2 Castles", gara podistica da Acicastello al centro di Catania

Si rinnova l’appuntamento con la “Run 2 Castles”, evento che lega passione, storia, sport e due castelli. La manifestazione taglia ufficialmente il terzo anno di vita e si svolgerà sabato con oltre 400 podisti iscritti, quota raddoppiata rispetto all’anno scorso (al via furono in 215). La Run 2 Castles riparte con entusiasmo e nuova linfa sul piano tecnico ed organizzativo. E’ significativo l’ingresso nel calendario Fidal Sicilia e si sono moltiplicati gli sponsor, a conferma di come la gara e la formula caratteristica siano diventate sempre più attrattive per i partner commerciali.

Il percorso prevede la partenza dal Castello Normanno di Acicastello e l’arrivo fissato al Castello Ursino, dopo 10 km e 500 metri. La competizione in linea attraverserà i luoghi più suggestivi di Catania: via Antonello da Messina, via Villini a mare, viale Ruggero di Lauria, Piazza Europa, viale Africa, via VI Aprile, il cosiddetto "Passiatore", gli archi della Marina e, infine, il centro storico con ingresso da Porta Uzeda, Piazza Duomo, via Garibaldi ed arrivo davanti al Castello Ursino. Dodici mesi fa la vittoria andò, con il crono di 34’ e 37”, a Salvatore Maccarone, porcacolori del Magma Team, mentre tra le donne primeggiò l’ennese Gaia Patrinicola, anche lei in forza al Magma Team. La Sport Extreme Triathlon organizza e promuove la “Run 2 Castles” avvalendosi di sinergie istituzionali con i Comuni di Acicastello e Catania, dei patrocini di Ars e Amts e della collaborazione di Coni, Csain e Acli. Mercoledìsi terrà la conferenza stampa di presentazione nella Sala delle Scuderie del Museo del Castello Ursino.