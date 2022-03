Serie D, rinviato per Covid-19 il derby Biancavilla-Acireale

Il Coronavirus ha colpito ancora nel girone I del campionato di Serie D. L'Acireale ha comunicato “che a seguito delle positività (5) al virus Covid-19, riscontrate all'interno del gruppo squadra, la partita contro il Biancavilla, in programma domenica alle ore 15.00, è stata rinviata a data da destinarsi, come da nota inoltrata dal Dipartimento Interregionale”. Salta, quindi, il derby tra due formazioni che stavano vivendo un momento diametralmente opposto. Gli acesi sono protagonisti, infatti, di un’eccellente stagione, come conferma il secondo posto in classifica con 53 punti, gli stessi della Cavese, a quattro lunghezze dalla capolista Gelbison, mentre i gialloblù sono ultimi (13) ed in evidente difficoltà. Si disputeranno regolarmente, invece, le sfide Gelbison-Paternò, big match della 28^ giornata, ed il derby Giarre-Trapani. Nell’anticipo, il Real Aversa ha battuto, intranto, in trasferta il Portici con il punteggio di 3-2.

Ecco il programma completo:

Sabato 12 marzo

Portici-Real Aversa 2-3

Domenica 13

Castrovillari-Cittanova;

Gelbison-Paternò;

Santa Maria Cilento-Sancataldese;

San Luca-Cavese;

Troina-Rende;

Biancavilla-Città di Acireale rinv.;

Licata-Città di Sant’Agata.

Riposa: Lamezia Terme.