Vittoria Etna Marathon, tutte le novità dell’edizione 2022   

L'edizione 2022 della “Vittoria Etna Marathon” si annuncia molto partecipata, merito della qualità organizzativa, che ha, negli anni, posizionato la manifestazione di mountain bike, organizzata dalla Mongibello Team, tra le più belle ed attese del panorama internazionale. Le iscrizioni, che sono attualmente a prezzi agevolati e con varie formule speciali, hanno già raggiunto quasi quota 500

Prosegue, intanto, il lavoro in vista del start del 18 settembre. numerose le novità già ufficializzate e tante quelle in cantiere, come la possibilità, attraverso lo sponsor, di spedire la bicicletta in tutta tranquillità e sicurezza. Ship to Cycle ha riservato, infatti, a tutti gli atleti uno speciale sconto del 10% per usufruire del comodo servizio. Sono già state realizzate, infine, le nuove maglie, comprensive di Salopette, e le medaglie da Finisher. Il completo potrà essere acquistato dal sabato antecedente la gara.