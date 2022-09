L'associazione "Catania Rossazzurra" dona defibrillatore in memoria di Stefania Sberna

Nella teca di Piazza Spedini sarà posto un nuovo defibrillatore. Dopo il furto perpetrato qualche settimana fa da parte di ignoti, sarà donato alla città un nuovo dispositivo, il tutto in memoria di Stefania Sberna, indimenticata e storica speaker del Catania prematuramente scomparsa. Autori del bel gesto i componenti dell'associazione Catania Rossazzurra, costituita dopo il fallimento e l'interruzione della prosecuzione dell'attività del ramo sportivo del Calcio Catania spa.

"Nonostante l’accorato appello proveniente dall’intera comunità etnea - si legge in una nota -, il defibrillatore dedicato alla memoria della compianta Stefania Sberna, rubato dalla teca protettiva ubicata in Piazza Spedini, non è stato restituito. Tale inaspettato gesto ha suscitato in tutti noi uno stato di sorpresa ed amarezza. Pertanto l’associazione Catania Rossazzurra ha acquistato un nuovo defibrillatore e lo ha donato alla famiglia di Stefania Sberna. Salvo La Spina, marito della storica speaker del Catania calcio, a sua volta lo ha donato al Comune di Catania come patrimonio della città. Catania rossazzurra, acquistando il defibrillatore per sostituirlo a quello rubato e donandolo alla famiglia di Stefania, non solo ne ha voluto onorare la memoria, ma ha anche inteso condannare il deprecabile e inqualificabile sfregio alla città".

"Tra l’altro, grazie al suddetto intervento, la zona di Cibali non sarà lasciata priva di tale importantissimo strumento salva vita - prosegue il comunicato -, a dimostrazione che Catania reagisce prontamente di fronte a comportamenti incivili e delinquenziali". La cerimonia che suggellerà la consegna e l'installazione si svolgerà nella mattinata di Sabato 17 Settembre alle ore 10.30 in Piazza Spedini nella zona antistante lo Stadio.