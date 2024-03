L'Acireale C5 festeggia la promozione in serie B con tre giornate d'anticipo 

L'Acireale C5 ha conquistato la promozione in serie B di calcio a 5 con tre giornate d'anticipo rispetto alla fine della regular season di C1 (girone B). La squadra granata si è imposta per 5 a 2, davanti ai propri calorosi tifosi, nella sfida d'alta quota contro il Futsal Ferla. Un match difficile, in cui gli ospiti sono partiti bene, andando in vantaggio con Rinaudo. Pareggio poco dopo realizzato da Brancato. Nella ripresa, grande intensità ed Ferla sfrutta bene le ripartenze, andando a bersaglio con Passanisi.

A sei minuti dalla fine, la partita sembra indirizzata, ma, da grande squadra, l'Acireale C5 reagisce furiosamente. Platania ristabilisce la parità, Belleboni opera il sorpasso (3-2). Clima pazzesco al "PalaVolcan", reso ancora più euforico dallo splendido diagonale all'angolino di Sciacca. Chiude poi i conti Gil, facendo scattare la festa. Risultato straordinario per la formazione allenata da Seby Scandura, che ha totalizzato, fin qui, 58 punti in 22 gare disputate, frutto di 19 successi ed un pareggio a fronte di due sole sconfitte. Ben 114 le reti messe a segno ed appena 44 quelle incassate. Numeri da record per un club giovane ed ambizioso, che vuole continuare a stupire.