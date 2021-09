Serie D, il Biancavilla mette “nero su bianco” con Palmisano e Catania

Il Biancavilla, che sarà impegnato domenica a San Luca nella prima giornata del campionato di serie D (girone I), continua ad ufficializzare i giocatori che comporranno l’organico in questa appassionante stagione agonistica.

La società del presidente Giuseppe Furnari si è assicurata, nelle ultime ore, a titolo definitivo le prestazioni del centrocampista Luca Palmisano (classe 1997), che in passato, dopo essersi formato nelle giovanili del Palermo, ha indossato le maglie di Due Torri, Milazzo, Palazzolo, Avellino, Paternò e Siracusa, totalizzando 5 presenze in serie B e 38 ed una rete in D. Per Palmisano si tratta della seconda stagione a Biancavilla.

Discorso analogo per l'esperto attaccante Emanuele Catania, che, nella sua lunga carriera, vanta esperienze con: Acireale, Cosenza, Paternò, Tivoli, Taranto, Igea, Andria, Potenza, Nocerina, Avellino, Sorrento, Akragas, Sicula Leonzio, Siracusa e Catania e appunto Biancavilla. Catania presenta un palmares di tutto rispetto, avendo collezionato 37 presenze e 6 gol in B, 269 “gettoni” e 56 centri in C/Lega Pro e 47 presenze in D, categoria nella quale ha messo a segno 5 reti, compresa quella dello scorso anno decisiva per la vittoria in trasferta dei gialloblù in quel di Licata.