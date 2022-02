Eccellenza, l’Atletico Catania resta a bocca asciutta contro il Real Siracusa

Ancora una volta la buona volontà non è bastata ai giovani dell’Atletico Catania per conquistare dei punti. La squadra etnea è stata superata, nel recupero d’Eccellenza, per 3-0 dal Real Siracusa Belvedere, che si è presentato all’appuntamento in formazione rimaneggiata e con il tecnico Danilo Gallo costretto a rimanere a casa, perché positivo al Covid-19.

La partita viene indirizzata subito dalle due reti siglate dagli ospiti. Al vantaggio di Ferraguto al 3’, fa il paio, quattro minuti dopo, il raddoppio firmato Frittitta. I padroni di casa reagiscono con lodevole orgoglio, corrono tanto e sfiorano due volte il gol, che viene loro negato dagli ottimi interventi di Aglianò. Nella ripresa, la spettacolare realizzazzione di Ramella (10’) chiude di fatto i conti con largo anticipo. In virtù di questi tre punti, il Real Siracusa Belvedere ha appaiato in classifica a quota 18 l’Acicatena, posizionandosi ad una lunghezza da Virtus Ispica e Palazzolo.

Atletico Catania-Real Siracusa Belvedere 0-3

Marcatori: 3' Ferraguto; 7' Frittitta; 10' st Ramella.

Atletico Catania: Crisafulli, Papale (35’ st Passini), Cantarella, Ferrari (30’ st Cardamone), Zuccarà, Spanó, Spampinato (11’ st. Napoli), Caldarera, Sciuto, Ruscica, Blanco (40’ st Manula), Gangi. A disposizione: Somma, Valenti, Prato. All. Stefano Nastasi.

Real Siracusa Belvedere: Aglianò (12’ st Giliberto), Brancato (25’ st Caldera), Giannetto, Ramella, Costa, Saraceno, Ferraguto (16’ st Valenti), Sillah Kebba (8’ pt Nillo), Frittitta, Martines (1’ st Andolina), Di Natale. All. Seby Salamone.

Arbitro: Smario di Catania (Di Stefano di Messina e Conticello di Catania).