Eccellenza, Santa Croce implacabile contro il Città di Acicatena

Città di Acicatena sconfitto 3-0 sul campo del Santa Croce nell’ultima sfida del girone d’andata del campionato d’Eccellenza. Prima interessante opportunità per i catenoti con Nino Caruso che pesca Barbagallo, stop di petto e tiro sull’esterno della rete, da posizione defilata. Al 29’ Pisciotta agisce sulla destra, riesce ad entrare in area e mette la sfera al centro per la spaccata di Restivo, che sblocca il punteggio. Viene annullato poi un gol agli ospiti per dubbia posizione di fuorigioco. Allo scadere del tempo, Barbagallo lancia Giannetto in profondità, ma l’attaccante controlla male, permettendo alla difesa di sventare la minaccia.

Nella ripresa, la squadra di Bognanni comincia col piglio giusto, costringendo gli avversari sulla difensiva. Corner di Russo al 25’, il pallone sfila in direzione di Sena, che spreca da pochi passi. Pochi minuti dopo, il neo entrato Nunes dribbla un paio di rivali e scarica un bolide da fuori che non lascia scampo a Tomaselli. Sulle ali dell’entusiasmo, il Santa Croce chiude i conti con il colpo di testa di Pitanza, su angolo di Russo.

Santa Croce-Città di Acicatena 3-0

Marcatori: 29’ Restivo; 31’ st Nunes; 35’ st Pitanza.

Santa Croce: Alcaraz, Pisciotta (38’ st Di Perna), Russo, Sena, Ravalli, Mancuso, Restivo, Reale (44’ st Greco), Pitanza (42’ st Celestre), Di Nora (24’ st Nunes), Napolitano (43’ st Mare). A disp.: La Rosa, Morales, Ruffino. All. Gaetano Lucenti.

Città di Acicatena: Tomaselli, Zanella (42’ st Furnari), Mazzeo, Petrullo (1’ st Talotta), Pennisi, Ciraldo, Barbagallo, Marrone, Giannetto (1’ st Bottino), N. Caruso (37’ st Nicosia), S. Caruso (22’ st Costa). A disp.: Valastro, Strano, Cucuccio, Giuffrida. All. Angelo Bognanni.

Arbitro: Augello di Agrigento.